Katovice – Český Krumlov 2:1 (0:1). 61. J. Kadula, 64. V. Uher – 23. M. Ďurica.

„Nepodali jsme takový výkon jako minule proti Lomu, hlavně v první poločase. Možná kluky trochu svazovala potřeba bodu, ale na druhé straně je třeba uznat, že má Krumlov velice dobrý tým. V prvním poločase se dostal soupeř po brejku do vedení. Trochu nás to zarazilo, ale ve druhém poločase jsme již předváděli svou hru. Dostávali jsme se do spousty šancí a dokázali vývoj utkání otočit. Cíl druhého místa jsme splnili a v příští sezoně si rádi zkusíme divizi,“ shrnul utkání s Krumlovem katovický trenér Roman Malý.

Sestava Katovic: Švehla – Horejš, Cibulka, Tušer, Chylík – Uher, Kagui, Janoch Repa (61. Miklas) – Kadula (78. Zoubek), Požárek (88. Koutský).