Zdroj: Deník

Současná situace sportu ani trochu nenahrává a fotbal není výjimkou. „Od zápasu s Juniorem prakticky jen čekáme. Stále nám oddalují restart soutěže. Nejnovější datum je druhý únorový víkend, ale všichni víme, že ani to neklapne,“ uvedl k současné situaci ve fotbale trenér Katovic Přemysl Šroub a dodal: „V prosinci jsme to směřovali k původnímu datu restartu, který byl určen na poslední lednový víkend. Na leden byly domluveny přípravné zápasy, ale všechno padlo. Kluci se připravují individuálně, chodí si zaběhat, zkrátka se udržují v kondici. Je to bez společné přípravy, bez fotbalu, takže takové smutné.“

Asi jako všude i v Katovicích čekají na to, až vláda přesune stav do čtvrtého epidemického stupně. „To budeme moci začít přípravu alespoň v šestičlenných skupinkách. Umělku ve Strakonicích máme zamluvenou, takže nyní stále jen čekáme, abychom tam alespoň v nějakém omezeném režimu mohli vyrazit. Vyrazíme hned, jak to bude možné, hřiště nám všem moc chybí,“ nevzdává se naděje trenér Katovic.

Oproti klasickým zimním přípravám, měla mít ta letošní podstatně jinou podobu, ale i s tím se musí neustále hýbat. „Přípravu jsme již několikrát měnili. Nyní ani neřešíme případné přípravné zápasy. Netrénuje nikdo, všechny amatérské týmy napříč republikou jen čekají. Pokud přejdeme do čtvrtého stupně, tak to bude stejně jen o tréninkách v malých skupinkách, ale zápasy se nebudou smět hrát,“ hledí k nejbližším dnům a možná i týdnům Přemysl Šroub a doplňuje: „Osobně si myslím, že budeme rádi, když se dohraje těch sedm podzimních kol. Když se podíváme na současný vývoj situace kolem koronaviru, tak to asi jinak dopadnout nemůže. V této soutěži navíc není týmu, který by případně mohl hrát pravidelně v rytmu sobota – středa – sobota. To jde mimořádně, ale nejde to pořád. Jak říkám, osobně bych byl rád, kdyby se dohrálo těch sedm zápasů a vše pak již směřovalo do léta k novému ročníku.“

Hovořilo se i o tom, že pokud by se odstartovaly mistrovské soutěže, tak bez předchozích přípravných zápasů. To by ale mohlo přinést další problémy. „To by nebylo dobré. Osobně jsem proti tomu. Mám strach o kluky, jsem za ně zodpovědný. Aby se řeklo, teď to pouštíme a za čtrnáct dní hrajete, to si nedovedu představit. Po třech měsících bez přípravy by mohlo dojít k vážnému zranění. Nehrotil bych to, aby se soutěž za každou cenu dohrála. Nepřeje tomu ani počasí,“ myslí si katovický lodivod.

Za normálních okolností jsou na konci ledna v běhu přípravné zápasy. Prakticky dva měsíce však neměl nikdo pořádně míč u nohy. Pro všechny je to frustrující, nemůže se stát, že fotbalisté pomalu ztratí chuť do hry? „Doufám že ne. Kluci fotbal mají rádi a stále se vyptávají, zda je něco nového. V kontaktu jsme přes sociální sítě neustále, takže se o fotbale neustále bavíme. Věřím, že až nás konečně znovu pustí na hřiště, tak do toho bude větší chuť. Nedá se nic dělat. Je to dlouhé, ale na druhou stranu, třeba nás pustí ven až v době, kdy budou zelené trávníky,“ odlehčil situaci Přemysl Šroub a dodal: „Problémy by však mohly nastat v nižších soutěžích. Tam většinou hrají starší kluci a mohli by zlenivět. O nejnižší soutěže bych měl v tuto dobu strach. O naše katovické kluky strach nemám. Jsou to kvalitní fotbalisté, trochu pak doladíme fyzičku a budeme zase zpátky tam, kde jsme byli.“