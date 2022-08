Katovičtí fotbalisté se naposledy utkali s Přešticemi v mistrovském utkání 3. června. Tehdejší lídr tabulky v Katovicích zvítězil 2:1, když všechny branky padly v posledních sedmi minutách. Přeštice prošly divizní soutěží bez porážky (5 remíz) a zaslouženě postoupily do třetí ligy. Ve středu 17. srpna od 17 hodin se Katovičtí střetnou s tímto soupeřem znovu v rámci MOL cupu.

Hráči Katovic zažívají skvělý start do divize. Dvakrát se představili na hřištích silných soupeřů a nasbírali výborné čtyři body po výhře 2:0 na Petřínu Plzeň a remíze 2:2 na béčku Příbrami. "Výsledky a především výkony kluků jsou skvělou pozvánkou pro naše věrné fanoušky jak na MOL cup s Přešticemi, tak hned na další sobotní domácí duel s Doubravkou," pozval fanoušky do ochozů katovický trenér Přemysl Šroub.

A jak si zatím vedou v ČFL hráči ROBSTAVU Přeštice? V prvním kole na domácím hřišti porazili Motorlet Praha 2:1. Ve druhém kole všach schytali čtyři branky v Králově Dvoře (4:1).

„Zvu na utkání všechny příznivce fotbalu na Strakonicku, ať si tuhle událost společně užijeme. Přeštice hratelným soupeřem jsou, to jsme se přesvědčili už v posledním střetnutí. U nás to bude pravděpodobně opět trochu víc o běhání bez míče, bojovnosti a proměnění případné šance, do které se, věřím, dostaneme,“ udedl pro web SK Otavy Katovice kanonýr týmu Vladimír Uher.