Katovice – Hořovicko 2:1 (1:0). 45. J. Chylík, 81. L. Bálek – J. Mach.

Po minulém zápase v Soběslavi skončil na vlastní žádost u týmu Katovic po dlouhých letech a postupech z I.A třídy až do divize trenér Roman Malý. Toho na důležitý zápas zastoupil na lavičce předseda klubu Tomáš Hajdušek. A jeho divizní premiéra vyšla na jedničku.

„Chtěli jsme to odehrát zodpovědně zezadu a to se podařilo. Říkal jsem klukům, že není ostuda doma vyhrát o jednu branku a není se kam hnát. Měli jsme v tabulce pravdy nulu a tu jsme chtěli udržet. V přípravě na zápas jsme se zaměřili na standardní situace a jednoduché zakončení. Až na jedno zaváhání při obdržené brance jsme zápas odehráli tak, jak jsme si představovali. V prvním poločase jsme mohli dát i více branek, ale z dobrých pozic jsme to dávali gólmanovi do jeho ideální výšky, kde to všechno pochytal. Soupeř vycítil po vyrovnávací brance šanci, ale my jsme mu nic zásadního nedovolili. V posledních dvaceti minutách byla znát naše větší vůle po vítězství a také jsme dali rozhodující gól, což byla taková třešnička na vítězném dortu,“ shrnul utkání zaskakující trenér Tomáš Hajdušek a dodal: „Dík patří všem hráčům a samozřejmě i skvělým divákům, kterých znovu přišlo přes tři stovky. Velmi si jejich podpory vážíme.“

V dalším kole cestují Katovičtí na hřiště posledního Petřínu Plzeň. Tam již vyrazí pod vedením nového trenéra. „V úterý představíme nového trenéra hráčům i médiím,“ doplnil Tomáš Hajdušek.