Katovice – Beroun 5:2 (4:1). 3., 45. a 56. V. Uher, 20. J. Kadula, 25. D. Pavlovič – 39. M. Krejča, 89. (PK) J. Král.

„Povedl se nám začátek utkání. Sice měl soupeř hned v úvodu šanci, ale nás podržel Kamil Hajdušek a z protiútoku se trefil Vláďa Uher. Sice jsme neměli nijak drtivou převahu, ale první poločas se hrál v naší režii. Měli jsme míč více na kopačkách a dostávali se do šancí, které dokázali tentokrát hráči proměňovat. S prvním poločasem jsem maximálně spokojen, gól jsme dostali v jeho závěru z trestného kopu, kdy hráč Berouna trefil šibenici,“ shrnul první dějství katovický trenér Roman Malý a pokračoval: „Druhý poločas jsme si pohlídali. Soupeř se sice snažil s výsledkem ještě něco udělat, ale byla tam řada okýnek, kterých jsme využívali. Dali jsme branku na 5:1, soupeř pak výsledek upravoval až v poslední minutě z penalty. Podali jsme velmi dobrý výkon a důležité bylo, že jsme se vyvarovali chyb při bránění standardek, které nás v předchozích zápasech stály body.“

V dalším kole čeká Katovické první jihočeské derby, když zamíří do Soběslavi. „Bude to velice těžké utkání. Soběslav má zkušené mužstvo. Přestože nyní prohrála, doma bude silná. Ale na hřišti se může hrát cokoliv a budeme bojovat o co nejlepší výsledek,“ hledí k dalšímu utkání trenér Malý.

Sestava Katovic: K. Hajdušek – Horejš, T. Hajdušek, Tušer, Chylík – Kahui, Janoch – Uher (75. Zoubek), Pavlovič (70. Repa), Bálek (81. Koutský) – Kadula (56. Požárek).