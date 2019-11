Přeštice – Katovice 0:1 (0:1). 45. M. Repa.

„Byli jsme si vědomi útočné síly domácích a postavili to na kvalitní obranné činnosti. Zavřeli jsme to na naší polovině, pohlídali si náběhy po křídlech a eliminovali tak největší domácí sílu. Troufnu si říci, že jsme byli v prvním poločase lepším týmem, vytvořili si tři gólovky a v jeho závěru i vstřelili vedoucí a nakonec i vítězný gól. Ten dal Repa, ke kterému se odrazil míč po střele Janocha,“ shrnul první poločas katovický trenér Přemysl Šroub a pokračoval ke druhé části: „Po přestávce jsme to především odbránili. Přeštice se tlačily před naší šestnáctku, ale my to odehráli naprosto zodpovědně. Ve třech velkých šancích nás skvěle podržel gólman Švehla. Absolutorium však zaslouží všichni hráči, kteří se na hřišti objevili. Každý plnil úkoly, které jsme si řekli, byl to zkrátka perfektní kolektivní výkon. Navíc jsme měli v zádech skvělých šedesát fanoušků z Katovic, kteří byli doslova našim dvanáctým hráčem. Odjíždíme z Přeštic naprosto spokojeni.“

Katovičtí tedy zvítězili na hřišti lídra soutěže a v dalším kole jedou znovu ven a znovu to bude zápas jako řemen. V sobotu dopoledne zamíří na béčko Dynama České Budějovice, které se bodově dotáhlo právě na Přeštice a je druhé v tabulce.

Sestava Katovic: Švehla -Horejš, Hajdušek, Tušer, Cibulka – Repa (84. Bálek), Janoch, Kahuj, Pavlovič (61. Miklas) – Kadula (90. Chylík) – Požárek (66. Uher). Trenér Přemysl Šroub.