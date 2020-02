Junior Strakonice - Otava Katovice 1:4 (0:3). Branky: Bálek - Uher 2, Janoch, Zoubek.

Sestava Junioru - první poločas: Lízal – Kočí, M. Kostka, Říha, Peroutka – Němeček, Zelenka, Bálek, Petráň – V. Šrámek, Máška. Druhý poločas: Lízal – Cibulka, M. Kostka, Říha, Peroutka - Čapek, Němeček, Bálek, Mls – Máška, Juhaňák.

Sestava Katovic - Sestava I.: Švehla – Miklas, Tušer, T. Hajdušek, Chylík – Janoch, Kahuj – Pavlovič, Uher, Bálek – Požárek. Sestava II.: Švehla (Provazník) – Horejš, Koutský, T. Hajdušek, Cibulka – Janoch, Pavlovič – Repa, Kadula, Zoubek – Uher. Sestava III.: Provazík – Horejš, Cibulka, Chylík, Koutský (Tušer) – Miklas, Repa, Kahuj, Bálek – Kadula, Požárek.

Další přípravné utkání jsme sehráli s hráči divizních Katovic, kteří si odskočili ze soustředění. V prvním poločase Katovičtí jasně dominovali, my jsme dělali hodně individuálních chyb a tak se v první třicetiminutovce na nás valil jeden útok za druhým. Již v 6. minutě si na přetažený rohový kop naběhl Janoch a z voleje trefil pod břevno 0:1. Ve 14. minutě jsme podnikli rychlý brejk po pravé straně, ale Máška zakončoval těsně vedle. V 18. minutě po velké chybě v obraně šel Požárek sám na Lízala, který mu střelu vykryl. Ve 25. minutě Uher využil špatného postavení brankáře a zkušeně skóroval - 0:2. Další útok zakončoval v dobré pozici Požárek a Lízal mu stačil nohou míč vyrazit. Ve 31. minutě tvrdou umístěnou střelu Uhra z vápna Lízal vytáhl na rohový kop. Ve 35. minutě z hezké akce Zoubek zvýšil na 0:3.

Druhý poločas už byl vyrovnanější a i my jsme byli směrem dopředu odvážnější. Sice v 53. minutě hosté předvedli hezkou kombinační akci až do vápna a tam Uher přesně zakončil na 0:4. V 65. minutě pěknou akci založil Němeček, uvolnil Juhaňáka a ten z 20 metrů trefil tyč a pohotová dorážka Čapka skončila na těle brankáře. V 71. minutě opět akci založil Němeček přes Juhaňáka, ten prostrčil balon do vápna na Bálka a ten mazácky zakončil lobem na 1:4. Ještě za zmínku stojí 82. minuta, když Kadula nastřelil břevno naší branky.

Jiří Cibulka, Junior Strakonice