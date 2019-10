Katovice – Sedlčany 4:1 (3:1). 8. (PK) T. Janoch, 33. T. Hajdušek, 38. J. Kadula, 79. M. Požárek – 32. K. Kvěch.

„Bylo to těžce vybojované vítězství proti kvalitnímu soupeři. Kluci to odmakali, plnili to, co jsme si řekli. Byl to od nich kvalitní výkon. Šli jsme do vedení z penalty, soupeř ale vyrovnal a začínalo se znovu.Naštěstí jsme si vzali vedení rychle zpátky a do poločasu ho ještě potvrdili. Vytvořili jsme si v utkání i další dobré šance,“ shrnul utkání trenér Přemysl Šroub.

Opět se potvrdilo, že mají Katovice velmi kvalitní lavičku. Michal Požárek naskočil na hřiště v 65. minutě a po čtvrt hodině přidal čtvrtý gól. „Snažíme se sestavu měnit. I kluci z lavičky jsou plně připraveni do zápasu naskočit. Kromě gólu šel Michal ještě třikrát sám na bránu. Tak kvalitní hráč zkrátka na unavené beky soupeře platil,“ doplnil trenér Šroub.

Katovice mají po deseti kolech výborných šestnáct bodů a jsou osmé. V dalším kole jedou k jihočeskému souboji do Jindřichova Hradce. „Rádi bychom si z Hradce odvezli tři body. Hradec je sice poslední, ale nesmíme vůbec nic podcenit. Pak nás čeká hodně těžký trojboj,“ hledí již k dalšímu programu Katovic trenér Přemysl Šroub.

Sestava Katovic: K. Hajdušek – Horejš (54. Chylík), T. Hajdušek, Tušer, Cibulka – Repa (87. Matas), Janoch, Kahuj, Pavlovič – Kadula – Uher (65. Požárek).