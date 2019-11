Zápas samotný skončil 1:1, druhý bod získali hosté po penaltovém rozstřelu. Katovice přezimují na třetím místě tabulky.

Otava Katovice – SK Klatovy 1:1 (0:0) – PK 6:7. 75. J. Kadula – 90. J. Rojík.

Domácí fotbalisté měli v utkání více ze hry, vytvářeli si dobré šance, ale proměnili pouze jedinou. V závěru si nepohlídali situaci po trestném kopu a muselo se do penaltové loterie, kterou lépe zvládli hosté. „Škoda ztráty bodů. Zápas jsme mohli rozhodnout v normální hrací době. Mohli jsme dát druhou branku, když na to bylo několik šancí. Několikrát jsme mohli zakončit do prázdné brány, kdy byl brankář Rojík venku. Přestože to nebyl úplně ideální výkon, dostali jsme se do vedení. Chtěli jsme to udržet, ale z jediného nákopu v poslední minutě nám dal soupeř gól a navíc to ještě byl gólman. To jsme si měli pohlídat a vyhrát v normální hrací době. Penalty jsou loterie a bod je pro nás ztrátou,“ uvedl k utkání katovický trenér Přemysl Šroub a dodal: „Po podzimu však musíme být spokojení, nemůžeme čekat, že každého soupeře svalíme o čtyři branky.“

Sestava Katovic: Kamil Hajdušek – Horejš, Tomáš Hajdušek, Tušer, Chylík – Repa (66. Miklas), Janoch, Kahuj, Pavlovič (58. Bálek) – Kadula (87. Cibulka) – Požárek (56. Uher).