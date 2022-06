Jak zápas hodnotíte? Je to zklamání, protože jsme prohráli. To je po každém zápase. Nějaké šance jsme měli, ale nedali jsme je a oni nás v první půli trestali.

Rozhodlo, že jste nedali první gól?

Víme, že Portugalsko a Španělsko jsou silné týmy na míči a skoro se v tom s nimi nemůžeme měřit. Musíme se jim rovnat v jiných atributech. Kdybychom vstřelili první gól, tak by to třeba bylo jiné. Ve druhém poločase jsme mohli snížit a bylo by to zajímavé.

Cítil jste, že jste byli zranitelní na levé straně?

Mají kvalitu všude. Vpravo, vlevo. Cancelo nám tam dělal problémy, ale ten je dělal celé Premier League. Je to výjimečný hráč a ukázal to na hřišti. Všichni se upínají na Ronalda, ale Cancelo je obrovský přínos pro celý tým.

Byli Portugalci nejlepší?

Určitě v přímočarosti na bránu. Španělé hráli jinak, netahali akce tolik na bránu Portugalci si chtěli vytvářet šance a dávat góly. Co se týče kontroly míče, není mezi nimi rozdíl.

Jak jste si užil atmosféru?

Byla suprová. Nevím, jestli bylo úplně nebo skoro vyprodáno, což je úžasné na tyto zápasy. Portugalci nechodí na nás, ale chodí podporovat svojí zemi a tak to má být. Musím je pochválit.

Půlka soutěže je za vámi, máte čtyři body náskok na Švýcary. Jak to hodnotíe?

Kdyby nám to někdo řekl na začátku, tak jsme spokojení. Musíme se co nejrychleji připravit na Španělsko - takže další velmoc. Nebude to jednoduché. Jedeme dál a chceme se udržet, abychom zase příště hráli proti těm nejlepším na světě.

Odehrál jste dalších devadesát minut. Máte stále síly?

Ty jsou pořád, hlavně na začátku zápasů. Měli jsme čtyři dny čas zregenerovat, takže o den více než v sezoně. Celý ročník jsem hrál Evropskou ligu - tedy čtvrtek, neděle, a tak to bude i teď. Plno hráčům dochází síly na konci, ale ne protože toho mají hodně, ale protože je pro nás zápas strašně náročný, jelikož hrajeme srdcem a necháváme tam všechno.