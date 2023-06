Nejzářivější střeleckou hvězdou soutěže byl David Krejča z Drahonic, který nastřílel za soutěžní ročník 31 branek. Nejvíce v jeho střeleckém portfoliu září sedm branek do sítě béčka Blatné, a že se mu daří proti béčkům potvrdil i čtrnáct dní předtím, když nastřílel dokonce devět branek béčku Oseka. Za zmínku stojí i to, že v předchozím ročníku se při hattricku do sítě Balvanů Strakonice třikrát trefil z pokutového kopu.

David Krejča však z důvodu zaměstnání a dalších aktivit až tolik zápasů neodehrál. Přesto je nejlepším střelcem soutěže. „Pro Drahonice jsem spíše takový sváteční hráč. Moc zápasů za ně bohužel neodehraju. Rád bych s týmem strávil více času, ale jsem pracovně hodně vytížen. Když už se mi nějaké to okénko naskytne, tak samozřejmě rád přijdu. Kluci to naštěstí chápou,“ komentoval svou účast na zápasech David Krejča.

O druhé místo se ve střelecké tabulce Dudák OP podělili Vojtěch Šavrda z Lomu a Zdeněk Svoboda z Balvanů Strakonice. Oba dali 21 branek. Zdeněk Svoboda tak nastřílel skoro polovinu banek svého týmu a dává je pravidelně. Mezi Kanonýry Deníku se zapsal v minulé sezoně. To dával béčku Dražejova šest branek. Ale jeho rekord to nebyl. „Když jsme s klukama seděli po zápase v hospůdce, tak jsem přemýšlel, zda se mi již něco podobného podařilo. A opravdu ano. Když jsme ještě hráli III. třídu, tak jsme porazili Kladruby 7:1 a já dal všech sedm branek. To je můj osobák v mistrovském utkání,“ zavzpomínal na svůj střelecký rekord Zdeněk Svoboda.

Za touto dvojicí se naskládali další dva kanonýři z Lomu. Michal Mišiak dal 19 a Tibor Mišiak 17 branek. Také Michal Mišiak se již jednu zapsal mezi Kanonýry Deníku, když se mu podařilo vstřelit béčku Volyně hattrick za čtvrt hodiny. Nakonec dal v utkání góly čtyři. „Rychlejší hattrick se mi nikdy předtím nepovedl. Stejně tak čtyři branky v jednom utkání,“ ohlédl se zpět ve své střelecké kariéře Michal Mišiak.

Pravidelným zásobovatelem Kanonýrů Deníku byl postupující tým ze Štěkně. Mezi nejlepší střelce se vešli Václav Kynkor, Dominik Hrubý a jednou také Dominik Spišský. V postupovém utkání s Osekem se naposledy trefil čtyřikrát Dominik Hrubý. A jelikož mají ve Štěkni tak trochu obrácený Pokutník a kanonýři za hattricky neplatí ale inkasují, o to byla radost z gólů větší. „Ano, díky tomu Pokutníku má člověk hned větší radost, když dá hattrick. Pokladník hned po zápase vykřikoval, že tento zápas se nepočítá, že by jinak byl v mínusu a musel to doplácet ze svého,“ smál se po utkání Dominik Hrubý.

