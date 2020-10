Předchozí týden nastřílel sedm branek, nyní svou metu posunul dokonce na deset. Nejprve v páteční dohrávce OP dorostu proti společenství Bavorov / Prachatice B dal devět branek a pak ještě v neděli pomohl béčku Sousedovic v OS mužů jedním gólem k výhře nad béčkem Štěkně.

„Tak trochu mě mrzí, že tolik branek skončilo zrovna v síti Bavorova. Mám tam plno kamarádů a kdybych měl hrát fotbal někde jinde, tak by o bylo právě v Bavorově. Ale nedá se nic dělat, je to fotbal,“ doplnil ke svému střeleckému koncertu Honza.

A v paměti mu zůstal i kuriozní gól, který soupeři vstřelil. „Bylo to patičkou. Dostal jsem se do situace, kdy už jsem vlastně ani nic jiného nemohl dělat, tak jsem to zkusil a ono to vyšlo. Byla to taková parádička. Patičkou jsem předtím ještě nikdy gól nedal,“ dodal s úsměvem Honza Janáček.

V neděli jej čekaly dva zápasy. Nejprve za dorost, kdy tentokrát vyšel naprázdno, a pak za béčko mužů. „Abych pravdu řekl, moc se mi už za muže jít nechtělo, ale říkal jsem si, kdo ví, kdy si zase fotbal zahrajeme, a tak jsem vyrazil. Nakonec jsem si i připsal v poslední minutě gól,“ dodal Honza a pokračoval: „Škoda, že se teď nějaký čas hrát nebude. Byli jsme s dorostem v laufu.“