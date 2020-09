„Mezi chlapama je to určitě můj střelecký rekord. Delší dobu jsem zde nebyl, pobýval jsem v Austrálii a na Novém Zélandu,“ doplnil Vojtěch Sobolčík, ve kterém tak Štěkeň získala střeleckou oporu.

Všechny čtyři góly do sítě Poříčí poslal nohou. „Bylo to většinou z nájezdu, kdy jsem pronikl za obranu a zakončil,“ popsal své střelecké zásahy.

Vojtěch Sobolčík hrával v záloze, po návratu se musel přizpůsobit situaci v týmu. „Nyní jsem hrál na hrotu útoku, tým má určitou koncepci, posty jsou dané a zkrátka si budu muset asi zvyknout, že na mě budou kluci spoléhat při zakončení,“ doplňuje s úsměvem kanonýr.

V neděli se byl podívat i na utkání béčka. „Jsme tady ve Štěkni jedna velká rodina. Navzájem si podle potřeby vypomůžeme a samozřejmě si vzájemně držíme palce. V neděli to pak řádně všechno probereme. Zkrátka se tady fotbalem žije,“ potvrdil Vojtěch Sobolčík dobrou fotbalovou pohodu v klubu.

Štěkeň prožívala ve své fotbalové historii lepší časy v krajských soutěžích. Letošní sezonu v okrese začala velmi dobře. Že by nastal ten správný čas pro návrat? „Sezona by mohla být dobrá, ale na I.B třídu to asi ještě nebude. Mohli bychom se pohybovat nahoře, ale konkurence v boji o postup bude hodně silná,“ předpovídá štěkeňský Kanonýr víkendu.