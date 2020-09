„Fotbal jsem začal hrát za přípravku Bělčic v šesti letech a celou svou kariéru hraji zde,“ potvrdil Lukáš, že jeho klubové srdce patří místnímu Sokolu, a pokračoval: „Šest branek je můj rekord, nikdy, ani v přípravce, jsem více branek nedal.“

Původem není klasický hrotový forvard, který by měl v popisu práce střílení branek. „Hrával jsem ve středu zálohy. Až na tento zápas jsem šel do útoku. Ale abych pravdu řekl, raději hraji v záloze. Víc si tam zaběhám a mám i víc na noze míč,“ hovoří o svém postu na hřišti kanonýr.

Ve čtrnácti letech sice patří věkově mezi starší žáky, ale již si stačil střihnout i několik zápasů za dorostence. „Dříve jsem dával góly i ve starší kategorii než jsem byl sám věkově, ale v dorostu se mi to ještě nepodařilo. Snad to brzy přijde,“ říká s úsměvem Lukáš.

Zatím zůstává věrný bělčickému fotbalu, ale jako každý fotbalista by si určitě dal říct, aby to zkusil ve vyšší soutěži. „Pokud by se taková možnost naskytla, tak bych to rád v budoucnu zkusil. Uvidíme,“ říká Lukáš Hlaváček s tím, že se nechce vyhraňovat stylově podle žádných světových či českých fotbalových hvězd. „Nikoho speciálně nekopíruji, chci být sám sebou,“ dodává.