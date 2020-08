Mladý kanonýr od útlého věku obléká dres Junioru. „Začínal jsem již ve čtyřech letech v minipřípravce Junioru. Trénovali mě a dosud trénují můj taťka a Tomáš Kostka,“ dodává nadějný fotbalista.

O víkendu nastřílel šest branek, ale klasickým hrotovým hráčem není. „Někdy hraju i v obraně, podle toho, kam mě trenéři postaví. Šest branek, to je asi největší počet, jaký jsem zatím v jednom utkání nastřílel,“ doplnil Filip.

Jeho tým nastřílel na Aritmě Praha v tomto utkání sedmnáct branek. „To ale není pravidlem, že bychom dávali tolik branek. Česká liga mladších žáků je výborná soutěž a potkáváme se zde s dobrými soupeři. Na sezonu se moc těším,“ hledí k dalším zápasům mladý fotbalista.

A jako správný fanda fotbalu má také svůj idol. „Je to Sergio Ramos, ten se mi moc líbí. Fandím Realu Madrid a u nás Slavii Praha. To se hecujeme s taťkou, ten fandí Plzni,“ říká s úsměvem Filip a dodává: „Jednou bych se chtěl do Slavie dostat a pak i do naší reprezentace.“