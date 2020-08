A právě tři branky ve Stachách, které nastřílel ve druhém poločase, mu přihrály titul Kanonýra víkendu na Strakonicku mezi dospělými. „Máme v Oseku v áčku i béčku super partu a ani na chvilku jsem nepřemýšlel, že bych s béčkem nejel. Navíc jsme ráno vyhráli, takže byla super nálada,“ říká Jan Hoch a doplňuje: „Jezdíme s Milanem Brabcem s béčkem vždy, když se nám zápasy nekříží. Je nám jedenadvacet a dva zápasy bychom měli v klidu zvládnout.“

Do utkání ve Stachách nastoupil až do druhého poločasu, přesto rozhodl o výhře svého týmu. V půli vedli domácí 2:0. „Víceméně jsme byli s trenérem Mrkvičkou domluveni, že půjdeme s Brábou až ve druhém poločase. Byla šance to ještě otočit. Od začátku hráli další dva hráči, kteří nastoupili i dopoledne, tak jsme se s nimi postupně vyměnili,“ doplnil Jan Hoch.

V utkání nejprve snižoval na 1:2, poté na 2:3 a nakonec dal rozhodující gól na 4:3. „První branku jsem dal po vyraženém míči a dorážel to do sítě. Při druhé jsem si poslal výborný míč od spoluhráčů kolem gólmana a dával do prázdné a třetí gól byl z penalty,“ popsal svůj hattrick kanonýr Oseka.

Jan Hoch dával dost branek i v přípravě prvního týmu, v kraji je brán za velmi platného hráče. Otázka tedy je, jak dlouho v Oseku vydrží. „Já tohle zatím neřeším. V Oseku jsem naprosto spokojený a byl bych rád, kdybychom tuto sezonu odehráli někde kolem sedmého místa,“ doplnil sympatický hráč z Oseka.