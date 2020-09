„V nižších soutěžích jsem již dal i více branek než ty čtyři , ale v I.B třídě je to můj rekord,“ přiznává Kanonýr víkendu na Strakonicku a pokračuje: „První branku zápasu jsem dal po centru z voleje nohou. To bylo snad po sedmi minutách. Brzy nato jsem se trefil hlavou po rohovém kopu Davida Dumského a tři minuty nato jsme kopali penaltu. Ty kope Vláďa Klíma, ale pustil mě na ní, abych dal hattrick. A povedlo se. Ve druhém poločase jsme kopali ještě jednu a znovu jsem dostal důvěru. Ale abych pravdu řekl, druhá penalta v zápase není jednoduchá. Člověk přemýšlí nad tím, zda ji má dát stejně, nebo raději něco změnit, aby ho gólman nevyčapal. Ale vyšlo to.“

Miroslav Nedvěd přestoupil do Sedlice z Cehnic. „Líbil se mi styl sedlické hry, když jsme proti nim hrávali. Navíc je Vláďa Klíma můj soused, a tak jsme se domluvili, že to tady zkusím. A musím říci, že to funguje skvěle a jsem v Sedlici spokojený,“ říká nový kanonýr týmu.

V zápase se Střelskými Hošticemi nastupoval na hrotu útoku. „Trochu v jednotlivých zápasech měníme rozestavení, ale většinou nastupuji v útočné dvojici či trojici a to mi vyhovuje,“ doplnil Miroslav Nedvěd.