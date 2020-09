„V mladších kategoriích jsem již více než pět branek dal, ale v dorostu, co si pamatuji, to bylo v tomto zápase poprvé,“ potvrdil hráč Sokola Doubravice.

V osmnácti letech již má odehraných řadu sezon a nebylo to vždy jen v dresu Doubravice. „Na střídavý start jsem hrál v mladších kategoriích i ve Strakonicích, ale poslední roky hraju v Doubravici,“ uvedl mladý kanonýr a doplnil: „Od malička mě trenéři stavěli do útoku, takže se dá říci, že bych měl mít střílení gólů tak trochu v popisu práce.“

Jako starší dorostenec si již přičichl i k dospělému fotbalu. „Je to tak, hraju za dorost a sem tam si kopnu i za muže. Je to ale rozdíl, musím si na dospělý fotbal ještě zvykat,“ doplnil Jan Kubelák.

O kanonýra, který nastřílí pět branek, by měl být brzy zájem i ve vyšších soutěžích. Co by na případné nabídky Honza říkal? „Rád bych si samozřejmě časem zahrál A třídu či kraj,“ nebránil by se posunu výše. Tak uvidíme, jak to za pár let dopadne.