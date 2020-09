Hattrick si na konto připsal kanonýr Otavy Katovice Vladimír Uher v souboji Fortuna divize proti Viktorii Mariánské Lázně. Pomohl tak k výhře svého týmu 5:0.

Dalším kanonýrem Strakonicka je Vladimír Uher. | Foto: Jan Škrle

„Soupeř sice dostal v prvním kole doma sedmičku, ale my nic nepodcenili. Před rokem doma dostaly Mariánky pět branek, pak přijely k nám a vyhrály 3:1. Na to jsme si museli dát pozor,“ upozornil Vladimír Uher na to, že v divizi není slabších soupeřů, a pokračoval: „Dvacet minut jsme se nemohli dostat do zápasu, gólman Švehla nás dvakrát podržel, ale pak jsme dali dvě branky a soupeře již pak přehrávali.“