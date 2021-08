Největší pozornost v sobotu 7. srpna poutá utkání Fortuna:Ligy, v němž fotbalisté Dynama ve třetím kole přivítají ostravský Baník. Jihočeši naposledy padli na Slovácku 0:1, jejich protivník naopak doma deklasoval Zlín 5:1.

Ve druhé lize fotbalisté Táborska po senzačním vítězství 2:0 na půdě ještě nedávno prvoligové Příbrami v neděli doma ve 3. kole nastoupí proti Vlašimi a rádi by proti soupeři, který je farmou Slavie, na tento navázali.

Třetiligový Písek, který v úvodním kole vyhrál na hřišti pražského Vltavínu, už v sobotu dopoledne změří síly s Domažlicemi, za které nastoupí i explzeňský David Limberský.

Druhým kolem pokračuje fotbalová divize, v níž se všech pět jihočeských týmů představí doma. Lom a Soběslav se budou snažit navázat na úvodní venkovní výhry, Jindřichův Hradec, béčko Dynama i Katovice budou usilovat o premiérové body.

Premiéru bude mít o víkendu nový ročník krajského přeboru fotbalistů, který zahajuje zápasy druhého kola. Kdo bude patřit k favoritům? Těžko předjímat. Ambice rozhodně mají v Olešníku, Českém Krumlově, Protivíně, Jankově či Oseku, ale vyšvihnout se může i někdo další. Na elitní jihočeskou soutěž se po letech mohou těšit diváci v Prachaticích, které se před sezonou spojily s Lažišti.

I. liga

Dynamo Č. Budějovice – Baník Ostrava (so 16, Střelecký ostrov).

II. liga

Táborsko – Vlašim (ne 17, Kvapilova ulice),

III. liga

Písek – Domažlice (so 10.15).

Divize

Dynamo Č. Budějovice B – Cheb (so 13, Složiště), Katovice – Mariánské Lázně (so 17), Soběslav – Hořovice (so 17), Lom – Beroun (14, Svépomoc), Jindřichův Hradec – Sedlčany (ne 16).

Krajský přebor

Olešník – Týn nad Vltavou (10.15), Táborsko B – Rudolfov (10.15, Soukeník), Sezimovo Ústí – Třeboň (17, Sokol), Čimelice – Protivín (17), Český Krumlov – Jankov (17), Prachatice – Osek (17), Blatná – Milevsko (17), Strakonice – Dražice (ne 17, Fezko).

Příprava

Roudné - Lišov (so 17), Borovany - Žďár (so 17).

Turnaje

Memoriál Otakara Mertla a Josefa Nováka ve Frymburku (so 13 Frymburk – Branice, 14.40 Horní Planá – Nové Hrady, 16 o 3. místo, 17.30 finále).

Staré gardy v Klikově (so 13 Klikov – Bosch, 14.30 Suchdol – Mladé, 16 o 3. Místo, 17.30 finále).