Jihočeské ligové týmy Dynama ČB, Táborska a Písku, stejně jako všech pět zástupců divize sice o víkendu hrají na půdě soupeřů, přesto je nabídka pestrá a zajímavá. Šlágrem krajského přeboru budou jistě zápasy Protivína s Českým Krumlovem, nebo Jankova s Olešníkem.

Krajský přebor mužů

Třeboň – Táborsko B (so 10:30), Protivín – Český Krumlov (so 15), Dražice – Čimelice (so 17), Osek – Blatná (so 17), Týn nad Vltavou – Sezimovo Ústí (so 17), Rudolfov – Prachatice (ne 10), Milevsko – Strakonice (ne 17), Jankov – Olešník (ne 17).

I. A třída mužů

Skupina A: Nová Ves u ČB – Roudné (so 10:15), Mirovice – Planá u ČB (so 13:30), Semice – Netolice (so 13:30), Vimperk – Kaplice (so 15), Trhové Sviny – Strunkovice (so 17), Vodňany – Prachatice B (so 17), Čkyně – Velešín (ne 15).

Skupina B: Loko ČB – Kovářov (so 10:15), Nová Včelnice – Dačice (so 15), Veselí – Nemanice (so 16), Meteor Tábor – Bernartice (so 17), Slavia ČB – Čtyři Dvory (so 17), Chýnov – Hluboká (ne 17), Lišov – Ševětín (ne 17).

I. B třída mužů

Skupina A: Boršov – Chvalšiny (so 13:30), Loučovice – Větřní (so 17), Sedlec – Dříteň (so 17), Dolní Dvořiště – Frymburk (so 17), Zlatá Koruna – Kamenný Újezd (so 17), Trhové Sviny B – Roudné B (ne 15), Hrdějovice – Mladé (ne 17).

Skupina B: Bavorov – Husinec (so 10:30), Stachy – Dražejov (so 15), Bělčice – Střelské Hoštice (so 17), Sedlice – Sousedovice (so 17), Vacov – Volyně (so 17), Prachatice C – Cehnice (ne 10:30), Lhenice – Strakonice B (ne 14:30).

Skupina C: Mladá Vožice – Soběslav B (so 13:30), Čížová – Jistebnice (so 13:30), Kluky – Sepekov (so 16), Božetice – Milevsko B (so 17), Větrovy – Chotoviny (so 17), Chyšky – Kestřany (ne 15), Hradiště – Planá nad Lužnicí (ne 17).

Skupina D: Buk – Horní Žďár (so 13:30), Studená – Lomnice (so 16), Nová Bystřice – Třebětice (so 17), Dolní Bukovsko – Suchdol (so 17), Olešnice – Neplachov (ne 15), Ledenice – České Velenice (ne 17), Třeboň B – Kardašova Řečice (ne 17, Břilice).

Mládež

I. liga dorostu: Dynamo ČB – Olomouc (so 11, Složiště).

II. liga dorostu: Písek – Rokycany (ne 10), Táborsko – Benešov (ne 10.15, Soukeník).

Divize dorostu: Strakonice – Aritma (so 10, Fezko), Táborsko B – Petřín Plzeň B (so 10.15, Viktoria), Roudné – Hořovice (ne 10).

Krajský přebor dorostu: Netolice /Jankov – Hradiště (so 10), Prachatice – Písek B (so 10). Meteor Tábor/Mladá Vožice – Třeboň (ne 10, Viktoria), Jindřichův Hradec – Milevsko (ne 10, Tyršův stadion), Vimperk/Volyně – Ševětín (ne 10, Vimperk), Český Krumlov – Slavia ČB (ne 10).

Liga mladší žáci: Dynamo ČB – Plzeň (ne 10, Složiště), SKP ČB – Petřín Plzeň (ne 13).

Divize žáci: Písek – Střešovice (so 10).

Z DISCIPLINÁRKY JčKFS

Marvan (Milevsko) a Vanýsek (S. Ústí) 1 utkání nepodmíněně (od 12. 8.), Ursacher (Dražice) pokuta 2000 Kč.