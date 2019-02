České Budějovice – V premiéře juniorské ligy se fotbalisté Dynama do 21 let ve středu střetnou se svými vrstevníky z týmu Zbrojovky Brno.

Na Zdeňka Linharta (vlevo uniká krumlovskému Klivandovi) přispěl v poháru strakonické farmě Dynama k výhře s Č. Krumlovem dvěma góly, trefí se i za juniorku ve středu proti Brnu? | Foto: Deník/ Jan Škrle

Začátek zápasu je v 17 hodin na Střeleckém ostrově.

„Juniorská liga, která naprosto novou soutěží, by měla být pro fanoušky velice atraktivní a my na ni klademe velký důraz," uvedl na předligové tiskovce předseda představenstva budějovického klubu Karel Poborský, dle něhož by juniorská liga mohla být líhní fotbalových talentů. „Já osobně se tuto soutěž moc těším," dodal šéf Dynama.

Důkazem toho, že juniorská liga v Dynamu na vedlejší koleji nebude, je i snaha hrát domácí utkání na hlavním stadionu. „Pokud to počasí dovolí, chtěli bychom všechny zápasy hrát na Střeleckém ostrově," ujistil Karel Poborský.

Diváky klub upozorňuje, že vstup mají zdarma. „Otevřen ale bude jen vchod z ulice Boženy Němcové, kde je i parkoviště," připomněl technický manažer klubu Milan Čadek.

To, že se bude hrát na Střeleckém ostrově, těší i trenéra juniorského mužstva Martina Vozábala. „Akorát nevím, co to s těmi mladými kluky udělá. První mistrák a navíc hned na hlavním stadionu, to s nimi může zamávat," přemítal mladý kouč, jenž českobudějovické mladíky povede v tandemu s Pavlem Švantnerem.

Na středeční start nové soutěže se Vozábal ale těší. „V mužstvu panuje taková ta správná předstartovní horečka, nás na lavičce nevyjímaje. Byť sami čekáme, co nová soutěž přinese, jaká bude," přemítal Vozábal, jedním dechem ale dodal, že dle jeho soudu bude juniorská liga mít velkou kvalitu.

Martin Vozábal věří, že jeho tým půjde do sezony v dobré formě i herní pohodě. „Máme za sebou náročnou přípravu, kdy jsme se snažili hlavně složit tým dohromady," zmínil kouč juniorky, že spolu se svým kolegou Švatnerem budovali zcela nový tým. „Přišli kluci, kteří byli v minulé sezoně ve Strakonicích, dále ti, co byli u Pavla Tobiáše v devatenáctce, ale i nějací kluci odjinut," vysvětlil Vozábal.

Nedělní zápas Poháru České pošty v Kájově, kde mladíci Dynama pod hlavičkou strakonické farmy porazili divizní Č. Krumlov 4:0, za generálku Vozábal nepovažuje. „Tam nastoupilo zcela jiné mužstvo. Z něj proti Brnu naskočí tak tři čtyři kluci," podtrhl trenér budějovické juniorky. „A z ligového áčka budeme mít jen jednoho hráče," dodal s tím, že jméno si chce nechat pro sebe.

O sestavě má Vozábal jasno, v úterý ráno ale ještě čekal na povolení ke startu pro oba ruské mladíky a vyřízen ještě nebyl ani Hronec. „Je otázka, v jaké sestavě přijede Brno. Je ale možné, že ti, co nehráli ligu na Slovácku, dorazí sem," uzavřel Martin Vozábal.





Ve středu i Táborsko s Libercem





Jen dva druholigové kluby budou mít své týmy do 21 let v nové juniorské lize. A jedním z nich vedle Bohemians 1905 je Táborsko, které na úvod hraje ve středu od 17 hod. na Soukeníku s mladíky mistrovského Liberce.

V přípravě na středční premiéru juniorka Táborska vyhrála na turnaji v Chýnově s divizním Pelhřimovem (4:1) a pak ve finále i s Pacovem (3:0).

„Byť se nám utkání s Pelhřimovem herně nepovedlo podle představ, i tak jsme dokázali soupeře výrazně porazit. Je vidět, že si hráči zvykají na jiný herní styl. Ale předčasné finále jsme zvládli i tak bez větších problémů," liboval si na klubovém webu táborský trenér Zbyněk Jaroš.

Finále táborští mladíci zcela ovládli a soupeře do výraznější šance nepustili. „Utkání s Pacovem jsme herně zvládli lépe, zlepšili jsme některé parametry hry a soupeř vesměs byl neškodný. Škoda, že jsme ještě další vyložené šance neproměnili," litoval Jaroš, byť jeho svěřenci tři góly stihli dát jen za první půli. Ta druhá se totiž pro bouřku a krupobití už nehrála. „Celkově hráči předvedli v turnaji kvalitní hru a zaslouženě si připsali první týmovou trofej včetně individuálních ocenění, kdy nejlepším brankářem byl Lukáš Varyš a hráčem Jindra Rosůlek," vyzdvihl Jaroš na webových stránkách Táborska.

Potvrdí jeho svěřenci formu i ve středu s Libercem?