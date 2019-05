Strakonice – Hájit čtvrté místo tabulky fotbalové I.A třídy jeli hráči Junioru do Semic. Povedlo se a vezou si tři body.

Semice – Junior Strakonice 1:2 (0:1). První dvacetiminutovka se odehrávala mezi vápny, ale více na balonu jsme byli my. První velká šance přišla ve 21. minutě, kterou připravil Juhaňák, ale Máška mířil těsně vedle. Po této šanci se domácí zvedli a mírně nás přehrávali a Lízala ohrozili v 28. minutě po štiplavé střele Keclíka a Lízal ji z námahou vyrazil. Do konce poločasu jsme zase přebrali iniciativu my a ve 44. minutě se povedla pěkná akce Mášky s Bálkem a posledně jmenovaný vzal zakončení na sebe. Střela z vápna se otřela o tyč do branky – 0:1. Byla to první střela mezi tyče.