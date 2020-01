Junior Strakonice - Sousedovice 5:2 (2:0).

Branky: Němeček a Bálek 2, V. Šrámek - Masák, Horňák. Sestava Junior první poločas: Lízal – Kočí, M. Kostka, Říha, Peroutka – Němeček, Mls, Bálek, Petráň – V. Šrámek, Máška. Druhý poločas: Lízal – Cibulka, M. Kostka, Říha, Čapek – Kočí, T. Kostka, Bálek, Petráň – Máška, Juhaňák.

V tomto zápase byl domácí Junior po celý zápas v mírné převaze a k vidění bylo z obou stran několik hezkých momentů, ale také několik velkých chyb. Do první brankové příležitosti se dostali hosté díky přímému kopu okolo vápna v 8. minutě a Linhartovu střelu kolem zdi vytěsnil Lízal na rohový kop. O minutu později jsme rozehrávali rohový kop my a z něj se trefil pod horní tyč Šilhanovy branky Němeček - 1:0. V 11. minutě se zrodila hezká kombinace mezi Šrámkem a Bálkem, který se dostal před brankáře, ale dal těsně vedle. Ve 32. minutě to Bálek napravil, když před vápnem vybojoval balon a poslal ho přesně k tyči - 2:0.

Ve 48. minutě to Bálek udělal jak přes kopírák a upravil na 3:0. V 50. minutě si hostující Masák poradil z naší obranou a překonává i Lízala - 3:1. V 58. minutě pohotová střela Petráně lízala břevno. O minutu později V. Šrámek po velké chybě hostí přeloboval brankáře a dal na 4:1. V 63. minutě M. Kostka vybojoval na půlce hostí balon, poslal průnikovku do vápna Němečkovi, který zvýšil na 5:1. V 72. minutě po individuální chybě na půlce hosté Horňákem trestali a upravili skóre na 5:2, které už se do konce zápasu nezměnilo.

Jiří Cibulka