Planá u ČB – Junior Strakonice 1:3 (0:1). S tímto soupeřem jsme ještě neuhráli ani bod. V prvním poločase jsme byli kombinačně lepším týmem a vytvářeli si nebezpečnější gólové situace, ale gól jsme z nich nedokázali vstřelit. Až v závěru poločasu jsme využili trestného kopu, který zahrával Baloušek, na jeho centr si naběhl Matěj Kostka a nohou přesně zamířil mezi tyče.

Druhý poločas jsme začali parádně. Ve 47. minutě se nám povedla moc pěkná akce, když V. Šrámek dal do křídla průnikovku Němečkovi a ten přesnou a časovanou přihrávkou našel ve vápně nabíhajícího Bálka, který bezpečně uklidil míč do sítě domácí branky – 0:2. Domácím chvíli trvalo než se z toho druhého gólu vzpamatovali a začali pomalu utahovat šrouby. Jejich snaha snížit vyústila v 67 minutě tutovkou, která se snad nedala ani spálit, ale domácí Ketzler to dokázal, když z metru branku přestřelil. V 70. minutě jsme vystrašili domácí zase my, ale Máška branku těsně minul. V 81. minutě se vytáhl výborným zákrokem Lízal, když míč padající do branky stačil na poslední chvíli vytlačit na rohový kop. V 87. minutě jsme opět předvedli pěknou fotbalovou akci i s pěkným zakončením. Němeček vysunul Mášku, ten našel centrem do vápna Kočího, který byl na hřišti minutu a krásnou hlavičkou dostal domácí do kolen – 0:3. V závěru utkání si přece jenom domácí branku vstřelili Cardou, ale na zvrat už bylo pozdě.

Jiří Cibulka