Milevsko – Junior Strakonice 3:0 (0:0). 55. J. Hadáček, 68. J. Barda, 85. L. Sedlák.

V prvním poločase byli domácí v mírné převaze. První čtvrthodinka byla z obou stran opatrná a první ohrožení branky bylo ze strany domácích z uctivé vzdálenosti, se střelou si Lízal poradil. Druhé ohrožení přišlo ve 21. minutě a opět z velké vzdálenosti, střela domácího Komárka už byla štiplavější, ale Lízal byl pozorný. Ve 30. minutě již měli domácí vyloženou šanci, ale Hadáček z metru nedokázal překonat Lízala. My jsme za celý poločas nedokázali ohrozit domácí svatyni. Vyprodukovali jsme jeden rohový kop a jednu zblokovanou střelu mezi tyče.

Druhý poločas jsme začali odvážněji a první desetiminutovka patřila nám, kdy jsme domácí přitlačili a výsledkem byly dva rohové kopy, ze kterých jsme neuspěli. V 55. minutě jsme domácí dostali na koně, když přišla zbytečná ztráta uprostřed hřiště a domácí nás doslova dolobovali až do brány. Od této chvíle nás začali domácí přehrávat a my kupili chybu za chybou. V 68. minutě domácí poslali balon do vápna a tam pohodlně vsítil druhý gól nikým nehlídaný Barda. V 86. minutě po rychlém brejku dal Sedlák na 3:0 a od další branky nás zachránil Lízal.

Sestava Junioru: Lízal – Peroutka, Zelenka (76. Boukalík), Říha, Němeček – P. Baloušek, Bálek, Šrámek M., Petráň (68. Čapek) – Juhaňák (68. Zušťák), Máška.

Jiří Cibulka