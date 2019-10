Na hřiště lídra tabulky zajížděli v krajském přeboru fotbalisté Junioru Strakonice. Začali dobře, favorita trápili, ale nakonec si odvezli vysokou porážku.

Fotbalový přebor kraje: Olešník - Junior Strakonice 5:1. | Foto: Jan Škrle

Olešník – Junior Strakonice 5:1 (1:1). „Utkání s lídrem soutěže jsme nezačali vůbec špatně. Již ve druhé minutě se nám povedla velmi pěkná akce, když z vlastní poloviny po ose Máška, Němeček a Bálek se po třech přihrávkách dostal posledně jmenovaný do vápna a křižnou střelou prostřeli gólmana. Pak domácí Dudek nastřelil tyč, ale v 16. minutě jsme mohli skóre navýšit, když po centru Kočího se do zakončení dostal Bálek, ale trefil brankáře. Ve 23 minutě se domácí už prosadili, když po střele do tyče dorážku zužitkoval Dudek. Ve 34. minutě se do obrovské šance dostal Lafata, ale Lízal jeho zakončení kryl. Druhý poločas pro nás začal nešťastně, když z naší výhody trestného kopu domácí podnikli rychlý brejk a Lafata přesně zakončil a poslal domácí do vedení. Naše koncentrovanost v tuto chvíli polevila a domácí toho využili a rychle zvýšili na 3:1. Domácí byli v tuto chvíli na koni a pěknými kombinacemi v 70. a v 74. minutě Grobárem navýšili skóre na konečných 5:1,“ shrnul utkání vedoucí strakonického Junioru Jiří Cibulka.