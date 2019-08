Junior Strakonice – Dražice 1:2 (1:0). 31. (PK) D. Bálek – 57. M. Hojdar, 70. J. Kromka.

V první půlhodině se do gólových šancí dostávali jen hosté a jen díky Lízalovi bylo skóre 0:0. Nejprve Hojdar z dobré pozice nastřelil tyč. Poté Stuchlíkovu dobře mířenou střelu vytáhl Lízal konečky prstů. Ve 24. minutě měl na noze gólovou šanci Kromka, ale Lízal opět zachránil. Ve 30. minutě ruku hostujícího Horky ve vápně posoudil rozhodčí jako penaltovou a z té se Bálek nemýlil. Pak opět úřadoval Lízal výborným zákrokem při střele Štechra a tak šli do kabin domácí s jednogólovým náskokem.

V úvodu druhé půle mohli domácí navýšit náskok, ale brankář Babka začaroval při hlavičce Němečka. V 58. minutě už hosté udeřili, a to po dvou hrubých chybách domácích za sebou pohodlně skóroval Hojdar a srovnal skóre. V 67. minutě měl hned dvě gólovky na noze Hojdar, ale ty skončily v rukavicích Lízala. V 70. minutě po trestném kopu domácí obrana neuhlídala Kromku a ten hlavou míč usměrnil do sítě – 1:2. Ještě jednu velkou šanci vychytal Lízal a to v 76. minutě, když z blízka chytil střelu Stuchlíka. A protože se domácí do šance už nedostali, tak si hosté odvážejí plný počet bodů.

Sestava Strakonic: Lízal – Peroutka, Jiří Baloušek, Říha, Čapek – Máška (70. Zušťák), Němeček (83. Moudrý), M. Šrámek, Petráň (63. T. Kostka), Bálek – Petr Baloušek.

Jiří Cibulka