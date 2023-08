Fotbalisté Volyně o uplynulém víkendu zvítězili 3:1 v Netolicích a Jiří Brabec hrál od 28. minuty, kdy byl vyloučen Michal Chvosta, zbytek zápasu na postu stopera. A výborně. „To, že jsem se ocitl na postu stopera, bylo opravdu jen shodou okolností a po zbytečném vyloučení. Když nebyl nikdo jiný, tak jsem zkrátka musel dozadu. Ale v dorostu jsem stopera hrál, takže to pro mě nebylo nic nového. Pro trenéra jsem takový univerzální voják. Když to není do zálohy, tak to zvládnu všude,“ popsal s úsměvem svou pouť sestavou Jiří Brabec.

V Netolicích nastříleli fotbalisté Volyně všechny tři branky v oslabení. Zažil již podobný zápas Jiří? „Možná někdy v dětech, možná v dorostu, ale v chlapech jsem takový zápas nezažil,“ zapátral v paměti s úsměvem ve tváři volyňský hráč a pokračoval: „Zvlášť v takovém velkém vedru to bylo hodně náročné. Ale jako tým jsme se semkli a dokázali to uhrát. Je to super pocit.“

Volyně má skvělý start do soutěže, je pasována mezi adepty souboje o nejvyšší příčky. Jak to vnímají hráči? „Chtěli bychom hrát co nejvíce nahoře. Jak se to bude vyvíjet, to je čistě na nás a našich výkonech. Musíme k tomu všichni přistoupit zodpovědně a když se bude dařit jako v úvodu sezony tak čím výše, tím lépe. Chtěli bychom hrát minimálně na páté či čtvrté místo, jako jsme skončili v sezoně minulé,“ doplnil k ambicím svého týmu do sezony Jiří Brabec.