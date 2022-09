Zdíkovský kanonýr má za sebou již řadu mistrovských sezon, a tak může zavzpomínat, kolikrát se mu podařilo tři a více branek vstřelit. „Abych pravdu řekl, čtyři góly je můj nejvyšší počet. Nejsem žádný příznivec statistik a řekl bych, že těch hattricků a více branek bude kolem pěti, více asi ne,“ doplnil Jiří Pešek.

Výsledek 18:0 je hodně specifický. Takový zápas se i přes jednoznačné skóre nehraje jednoduše. „V této soutěži člověk sem tam absolvuje nějaký zápas, kdy soupeř vůbec neklade žádný odpor a je důležité, aby se to nezvrtlo tak, že si každý chce dát gól a přestane se hrát kolektivně. Stále jsme si drželi to, co jsme si řekli před utkáním a celý zápas hráli vyrovnaně, bez zbytečného vymýšlení. Proto se možná také urodil výsledek, jaký byl,“ popsal utkání zdíkovský kanonýr.

On sám dával dva góly z pokutových kopů. Jak padly ty další dva? „Kromě těch dvou penalt to byla jedna dorážka a jedna střela za vápnem,“ doplnil Jiří.

Zdíkov se snaží vrátit do okresního přeboru. „To je samozřejmě i cíl pro tuto sezonu. Jednoznačně nic jiného ani cílem být nemůže,“ uvedl k dobře rozehrané sezoně Jiří Pešek a doplnil: „Jsme zvědavi, co ukáže nově vytvořený tým TK Lažiště, špatně se nám hraje na béčko Březí, hrají takový defenzivní kousavý styl. Musíme si dát pozor i na malá hřiště ve Svaté Maří a na Borových Ladech. Nesmíme zkrátka nic podcenit."

Jiří Pešek má odehráno i řadu let ve vyšších soutěžích, neláká ho si ještě zahrát alespoň I.A třída? „Vůbec neláká. Mám fotbalové srdce ve Zdíkově. V posledních letech máme velice dobré vedení, přišli i mladí kluci, máme tam asi pět náctiletých hráčů. Jsou hodně šikovní a jsou příslibem pro zdíkovský fotbal. Chci zkrátka hrát dál ve Zdíkově,“ potvrdil kanonýr.

Je si vědom i toho, že nastřílené čtyři branky zajímají i klubového pokladníka. „Shodou okolností jsem k těm čtyřem gólům měl i narozeniny, takže mě nějaký příspěvek do týmu čeká. Určitě se něco upeče,“ dodal se smíchem Jiří Pešek.

Zdroj: Deník