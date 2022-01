Dlouhá léta proháněl kopačák za hranicemi Čech, pak ale shoda okolností a převážně Covid-19 rozhodly o návratu Igor Nitranského zpátky do Čech. Přestal být čas na cestování a on sám chtěl dohrát kariéru tam, kde začal.

Vitějovice ale nebyly jediným klubem, který měl o zkušeného fotbalistu zájem. "Možností jsem měl několik, mohl jsem hrát vyšší soutěže v kraji, ale já jsem byl rozhodnutý pro Vitějovice už několik let a těšil jsem se až si zahraju zase s místními," vysvětlil Igor Nitrianský překvapivý návrat do okresního přeboru.

V rodné vesnici si se spoluhráči sedl, a tak už se Igor nikam nechystá. "Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych ještě někdy oblékal jiný dres, tady je to taková moje poslední štace," zhodnotil zbytek kariéry Igor.

A jak dlouho má ještě v plánu fotbal hrát v rámci soutěží FAČR? "To si netroufnu odhadovat. Baví mě to stále, ale samozřejmě záleží hlavně na zdraví. Dokud mě to bude bavit a budu zdravý, chci hrát ještě dlouho," řekl s úsměvem zkušený fotbalista.

Padla ovšem i slova kritiky, když Igor srovnával úroveň českého a rakouského fotbalu. "Já bych to rozdělil na dvě části, sportovní a mimosportovní. Co se sportovní týče, vnímám v zahraničí mnohem větší chuť a zájem, s kvalitou to ovšem nesouvisí. Ohledně té mimosportovní jsme obrovsky pozadu. Tím mám na mysli organizaci a zázemí. Fotbal jako sport je odrazem společnosti, a to je velice znát. Proto bych všem doporučil navštívit zápas v rakouském přeboru,“ doplnil Igor Nitrianský.

Zkušený fotbalista oslaví nyní v únoru osmatřicet let a věřme, že bude fotbalovou radost na trávnících na Prachaticku rozdávat ještě hodně sezon.

Autor: David Zimandl