Tábor – K největším oporám fotbalistů Táborska po návratu z Dynama na Soukeník patřil na podzim ve II. lize záložník Petr Javorek.

Petr Javorek (vpravo) spolu se svým spoluhráčem Peterm mrázem, tentokráte v roli diváků. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Před sobotním úvodním zápasem jarní části sezony s Hradcem Králové (14.30 Soukeník) odpovídal na dotazy Deníku.

Na podzim jste v Hradci nečekaně vyhráli 2:0, a pokud se nemýlím, vy jste k tomu přispěl gólem. Je to tak?

Je, dával jsem po rohu náš druhý gól.

Ještě si tudíž tu situaci vybavujete?

Honza Šimák kopal roh, někdo to tam hlavou tečoval, gólman to vyrazil do strany a já to levačkou uklidil k tyči.

Byl byste hodně rád, kdyby se vám to povedlo i v sobotu?

Jistě, že bych byl rád, ale je úplně jedno, kdo ten gól dá. Hlavně, když se vyhraje.

Hradec přijíždí jako lídr tabulky, vy jste druzí. Větší tahák pro diváky ani nemůže existovat!

Je to zápas o čelo tabulky, bezesporu velký šlágr. Hradec je teď někde jinde, než byl na podzim, kdy jsme tam vyhráli. Byl u dna tabulky, měl špatný vstup do sezony. Teď to bude úplně jiný Hradec, já ale věřím, že se na něj dobře připravíme a že zápas s ním zvládneme.

Přitom vy jste málem u toho být nemusel, ne? Vážný zájem o vás měla prvoligová Příbram.

Já byl s Příbramí dohodnutý. Na podmínkách, prostě na všem. Čekal jsem, že budu mít i souhlas od klubu, a byl jsem zpočátku zklamán, že to nevyšlo. Hrát ligu, to je u nás nejvíc, čeho fotbalista může dosáhnout. Kluby se ale nedohodly a já teď budu bojovat za Táborsko a chci, abychom do ligy postoupili tady.

Že by vám to vzalo chuť bojovat za Táborsko,to tudíž nepřichází v úvahu?

V žádném případě! Jsem profesionál, těším se na jaro za Táborsko a je to pro mě výzva, abychom postoupili.

Vy jste si ligu zahrál i v Budějovicích, odkud jste ale neodcházel zrovna v dobrém…

Mám trošku rozporuplné pocity. První půlrok v Dynamu byl výborný, i parta tam byla dobrá. Druhý rok už tak dobrý nebyl, já byl i zraněn a spadlo se. Ten první půlrok ale byl opravdu moc dobrý a pořád na to vzpomínám.

Ostatně že byste byl z odchodu z Dynama nějak roztrpčený, se nezdálo. Na podzim jste v Táborsku hrál výborně.

Jaké roztrpčení? Patřím Táborsku a v jeho dresu chci podávat co nejlepší výkony. A moc rád bych mužstvu pomohl ke třem bodům už v sobotu doma s Hradcem.