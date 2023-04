Vacov má skvělý nástup do jarní části sezony. Dalo by se říci, že po zimní přípravě v hráčích jakoby bouchly saze. „Sedli jsme si a řekli, co od jara čekáme. Trochu jsme se začátku obávali, přeci jenom tam byla nepříjemná Sedlice. Ale vstup do jara se povedl skvěle a doufáme, že nám to vydrží co nejdéle,“ hodnotil vstup do jara Antonín Bujok.

Vacovští jsou aktuálně druzí v tabulce a na suverénní Sousedovice ztrácejí osm bodů. Lze s tím na jaře ještě něco udělat? „Dostihnout Sousedovice, to již není jen v našich rukách. Jsou o parník před námi a bylo by to hodně těžké. Pro nás je to o tom, že musíme jít zápas od zápasu, sbírat body a nekoukat na nikoho kolem sebe. Hlavně si to užívat. A uvidíme, jak to bude vypadat na konci sezony,“ doplnil vacovský střelec.

Nyní v Dražejově Antonín Bujok otevíral skóre utkání brankami ve 12. a 38. minutě. „Před prvním gólem střílel filip Zitta, míč se odrazil od obou stoperů, já se objevil sám před brankářem a dával mu to pod břevno. Před druhým gólem vlétl Jarda Ketzer do vápna jako utržený vagon, promlátil se tam, já stál před brankovou čárou, míč se dostal ke mně a já to jednoduše uklidil do sítě,“ popsal Antonín Bujok své sva brankové zářezy.

Ve Vacově nyní panuje po startu jara skvělá nálada. „Už se těšíme na další zápas a chceme pokračovat v předváděných výkonech a dál vyhrávat,“ burcuje spoluhráče střelec uplynulého víkendu.

Zdroj: Deník