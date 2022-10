S fotbalem začínala jako sedmiletá v Soběslavi, kam to měla ze svého bydliště nejblíže. Fotbal hrál táta i bráška. „Jednou jsme se byli podívat na zápase mého bráchy a tátu napadlo, že bych to mohla zkusit taky. Moje odpověď byla proč ne a fotbal hraji dodnes,“ usmívá se po osmnácti letech, které od té doby uplynuly, mladá dáma.

Anna zkoušela individuální sporty jako aerobik nebo tenis, nic z toho jí ale nebavilo, tak se dala na fotbal. „Líbilo se mi, že mám kolem sebe partu kluků a holek a že táhneme za jeden provaz. Těšilo mě, že mohu být součástí týmu,“ zamýšlí se Anna Koubová, čím jí právě fotbal tak zaujal.

Zpočátku hrála v Soběslavi s chlapci pod vedením trenérů Klimta a Červenky, později ji trénoval její otec a ještě pan Doležal. Žádné úlevy od trenérů jako dívka nikdy neměla. Do dívčího týmu se poprvé Anna dostala, když jí bylo třináct. To začala dojíždět do Prahy, kde hrála za Spartu. O dva roky později začala Koubová v hlavním městě navštěvovat také střední školu a na Letnou už nemusela ze Soběslavi dojíždět.

Inspiraci hledala mladá slečna vždycky spíš v mužském fotbale. „Ne, že bych se na ženský fotbal nekoukla, ale když jsem se chtěla něčemu přiučit, sledovala jsem spíš chlapy. Když mám čas, zavítám na fotbal většinou do Soběslavi, kde hrají muži divizi. Žádný vzor ale nemám,“ říká Anna Koubová.

Nyní hraje Anna v českobudějovickém Dynamu, kde se jí věnují trenéři Diana Benátová a Aleš Hanzlík.

„Letos postupují první celky z divize přímo, tak věřím, že postup snad máme v kapse,“ věří v sílu českobudějovického kolektivu Anna Koubová. V minulé sezoně vyhrály fotbalistky Dynama v divizi všech jedenáct zápasů při celkovém skóre 84:3. Také letos hráčky v černobílých dresech vyhrály všechny čtyři dosud odehrané zápasy a svým soupeřkám v nich nastřílely již 31 gólů, přičemž inkasovaly jen jednou. To jenom pro vysvětlení, kde bere Anna takový optimismus.

Už nyní se těší, jak si zahraje Českou fotbalovou ligu a tajně doufá, že by si jednou mohla s Dynamem zahrát i druhou ligu. „Máme výbornou partu, užívám si to a chci hrát tak dlouho, dokud mě to bude bavit,“ prozrazuje své plány do budoucna Koubová.