Třetí Sousedovice zavítaly na husinecké hřiště u řeky Blanice. A hrál se na současné poměry I.B třídy docela zajímavý zápas. Hosté, kteří by se výhrou udrželi na dostřel čela tabulky, měli sice v první půli míč více na kopačkách, ale chytali se do domácích ofsajdových pastí. Naopak domácí to hráli jednoduše a šli do vedení.

Sousedovičtí se nechtěli s porážkou smířit a po změně stran stav srovnali. Ne však na dlouho. Domácí si vzali vedení zpět a brzy jej ještě pojistili. Výhrou se Husinec posunul na sedmé místo tabulky, Sousedovice klesly na čtvrté.

V dalším kole jede Husinec do Střelských Hoštic a Sousedovice čeká tvrdý oříšek. V derby ze Strakonicka hostí vedoucí béčko Junioru Strakonice.