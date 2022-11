Před sezonou se dali dohromady bývalí hráči FK Lažiště a přihlásili se do nejnižší soutěže na Prachaticku. A prohánějí favorizovaný Zdíkov. Mezi nejlepší kanonýry soutěže patří Martin Stupár . Ten nyní rozvlnil síť branky Horní Vltavice sedmkrát při výhře 13:1 a zařadil se na druhé místo střelecké tabulky celé soutěže. „Sedm branek je můj absolutní rekord. Tolik gólů jsem nedal v dorostu ani v žácích. V dorostu to bylo maximálně pět,“ hlásil s radostí svůj „zářez na pažbě“ střelec a doplnil: „Hattricků bylo určitě pět, možná i o nějaký více, ale spočítané je nemám.“

Výhra nad Horní Vltavicí byla až příliš jednoznačná. Jak se takový zápas vůbec hraje? „Zápas jsem si užíval, prakticky mi tam padlo úplně všechno. A když má člověk vedle sebe takové fotbalisty jako jsou Luboš Pecka s Honzou Hrbkem, tak ten fotbal zkrátka musí bavit. Kdo někdy hrál s fotbalisty od třetí ligy nahoru, tak ví, o čem mluvím. Dokážeme si výborně vyhovět a je to fakt velká pohoda,“ pochvaloval si výbornou spolupráci s největšími dvěma tahouny klubu Martin.

Dokáže si střelec vůbec vybavit, jak těch sedm branek v utkání nastřílel? „První gól byl po přímáku právě od Luboše Pecky, míč propadl zdí a já to prakticky dorážel do brány. Další gól byl z penalty a další tři branky byly hodně podobné. Vždy jsem dostal míč do běhu za obranu a obstřeloval jsem gólmana. Při šestém gólu jsme chtěl gólmana přehodit, nějak mi to nesedlo, propadlo mu to pod rukou a pomalu se míč došoural za čáru. A ten sedmý byl zase po brejku,“ vypočetl svých sedm branek Martin Stupár.

FK Lažiště je partou bývalých fotbalistů i těch, kteří nikdy fotbal až tolik nehráli. Po polovině sezony však má tým stejně bodů jako vedoucí a favorizovaný Zdíkov. O čem tedy v klubu přemýšlejí? „Původní myšlenkou bylo to, aby se v Lažištích alespoň nějaká soutěž hrála. Když se daří, tak asi musíme přes zimu popřemýšlet, jak dál. Nechceme za každou cenu nikoho tahat, ale pokud by se postoupilo, někdo by asi přijít musel. Nikoho nechceme z týmu odříznout, jsme tu skvělá parta, ale o posílení bychom asi museli uvažovat. Ale to je vše ještě daleko,“ dodal Martin Stupár.

V tabulce střelců je po podzimu dva góly za vedoucím Pavlem Frišem z Dubu. Zaútočí na korunu krále střelců? „O tom ani moc nepřemýšlím. Důležitý je výsledek týmu. Navíc závodit s Pavlem Frišem není vůbec snadné. Je to skvělý střelec a dával nyní šest branek. Kdybych ho přestřílel, bylo by to fajn, ale určitě to není mojim cíle,“ hovořil o zajímavém souboji lažišťský střelec a doplnil: „Navíc Pavel hraje vyloženě na hrotu a já zaskakuji, kde se dá. Hrál jsem na stoperu a na Borovce jsem dokonce druhý poločas dochytal.“

Všimné spoluhráčům za hattrick bývá v Lažištích bohaté. Jak dopadlo sedm branek? „Být to ve vyšší soutěži, bylo by to asi hodně drahé. Tentokrát to bylo v posledním podzimním kole, takže jsem to rovnou spojil s dokopnou a mám splaceno,“ dodal se smíchem Martin Stupár.

Zdroj: Deník