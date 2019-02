Sedlice - Brankář Sedlice Radek Charvát viděl gólový okamžik jako smolný.

Radek Charvát | Foto: Jan Škrle

Vyrazil střelu Januse, ale nešťastně. Míč si totiž ve vzduchu našel katovický útočník Ladislav Kálal a hlavou dal jediný gól fotbalového derby I. A třídy Sedlice – Katovice. Brankář Radek Charvát pojmenoval situaci jako smolnou pro svůj tým.

Prohráli jste brankou v závěru. Měli to vaši spoluhráči již ubránit? Jak jste viděl gólový moment?

Katovický Janus šel sám, bylo to na první tyč, já jsem to vyrážel. Škoda, že to spadlo před bránu, kde ale mají naši hráči být… Hostující Kálal potom dával zcela volný hlavičkou gól. Byl to smolný moment. Za chyby se platí a musíme se jich pro příští zápasy vyvarovat.

Katovice potvrdily, že mají silné mužstvo.

Chtěli jsme hrát fotbal, ale Katovice mají dobrý mančaft. Hrají kombinačně, i když v tom silném větru se o fotbale moc mluvit nedá. Nám pak nezbývalo nic jiného, když jsme byli pod tlakem, trošku se stahovat a udržet co nejdéle nulu. Nevyšlo to, bohužel.

Byl to ten typ zápasu o jedné chybě, jednom gólu. Souhlasíte?

Přesně tak. Gól padl do naší sítě a ještě k tomu v 87. minutě, to se moc špatně prohrává. V tom je někdy fotbal krutý.

JAN ŠKRLE