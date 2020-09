A aby toho nebylo málo, Ondra ve svých devatenácti letech hraje prakticky první sezonu mezi dospělými. „Za starší dorost Junioru jsem v přípravě několik zápasů proti chlapům hrál, na jaře si také zkusil pár příprav v áčku Junioru, ale před touto sezonou jsem měl mezi muži odehráno jen nějakých deset minut jako střídající hráč,“ shrnul své zkušenosti s dospělým fotbalem Ondra Šimek.

Junior měl do té doby na kontě jediný bod, takže výhra nad Týnem byla takovou psychickou vzpruhou. „Dát tři branky, to byl úžasný pocit. Ale hlavní je, že jsme to konečně zlomili. Máme hodně mladý tým, který potřeboval takový zápas. Důležitější než můj hattrick je, že se zlepšujeme a fotbal nás baví,“ doplnil střílející stoper a doplnil: „První gól jsem dal po standardce, kdy jsme míč doklepával prakticky do prázdné. Druhý jsem dával také do prázdné. Nejtěžší byl ten třetí. Kluci mi nechali penaltu, abych si dal hattrick. Naštěstí se to povedlo. Ale ruce si mnul hlavně pokladník, první gól, hattrick, to bude drahé,“ doplnil Ondra s úsměvem.

Je strakonickým patriotem a od malička hraje ve Strakonicích. „Je to tak a chtěl bych přispět k tomu, aby se dařilo co nejvíce,“ doplnil Ondra Šimek.