Honza hraje v Sousedovicích od roku 2017. „Začal jsem tady hrát díky panu Blatskému, který mi dal šanci. Vzorem je pro mě v Sousedovicích Michal Mráz, bojovník, který bere fotbal jako zábavu. Díky takovým lidem pak fotbal baví,“ říká Honza Janáček.

Studuje konzervatoř, obor herectví, a tak, pokud zrovna není distanční výuka, tolik času na trénink není. Přesto patří k nejvytíženějším hráčům klubu. A to je také důvod, proč zatím nemá zájem nikam přestoupit. „Nabízeli mi po jednom přátelském zápase, zda bych nešel do Prachatic hrát krajský přebor dorostu. Ale pro mě jsou Sousedovice nejlepším řešením. Hraju pravidelně v dorostu i za muže. Za áčko nastupuji v I.A třídě. A hrát proti chlapům, to je ta nejlepší fotbalová škola,“ říká o svém herním vytížení sousedovický kanonýr a doplňuje: „Fotbal, to je jakýsi můj druhý život.“

Jeho místo je na hrotu útoku, takže střílet branky má v popisu práce. „Neženu se do žádných hlavičkových soubojů, abych si nezničil účes,“ říká se smíchem a pokračuje: „Mám rád situace, kdy přejdu přes soupeře a vystřelím. A to pravou nohou, levou mám spíše na opírání.“