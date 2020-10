Rozjeté strakonické benjamínky zastavila až epidemie covidu-19, kvůli níž vláda sportovní soutěže přerušila a ve fotbale teď až na I. a II. ligu FAČR pro letošek i soutěže už ukončil.

Kopačky tudíž museli odložit i mladí fotbalisté Junioru Strakonice a trenér Tomáš Kostka tak měl i čas na rozhovor pro Deník jižní Čechy.

Kdyby vám někdo před sezonou řekl, že v lize žáků do třinácti let vaši svěřenci přezimují v čele tabulky, věřili byste tomu?

Do sezony jsme šli s optimismem, nicméně i vzhledem k tomu, že naše soutěž se rozrostla o tři týmy a my nevěděli, co od nováčků čekat, je i pro nás pohled do tabulky o to příjemnější. Řekl bych, že vstup do nové sezony je pro nás lehce nad očekáváním. To, že jsme v osmi kolech uhráli maximální počet čtyřiadvaceti bodů, určitě je velký úspěch, na druhou stranu nás zápasy s týmy, které jsou v tabulce těsně za námi, ale teprve čekají.

Jak jste si v lize mladších žáků vedli v minulé sezoně?

Naši šikovnější kluci z ročníku 2008 pomáhali svým o rok starším kamarádům, ale přesto jsme se umístili ve středu tabulky. Už to bylo do nové sezony příslibem.

I to je jedno z možných vysvětlení vaší suverenity?

Těch vysvětlení je spousta. Důležité bylo, že se nám podařilo vybalancovat herní projev jak směrem dopředu, tak směrem do defenzívy. Za zmínku jistě stojí, že průměr nastřílených gólů máme jedenáct na zápas! Ale počítáme i s tím, že nás ještě provětrají určitě kvalitní hráči ze Sparty, Dynama či Bohemky.

Tvoří hráčský kádr hlavně kluci z vaší přípravky?

Převažují hráči z vlastní líhně, ale bez těch v okolí by to nešlo. Musím zmínit Blatnou, Katovice a Štěkeň. Velice důležitá je také spolupráce s rodiči našich hráčů, na to hodně spoléháme. Děláme společné schůzky s nimi a informujeme je o důležitých a strategických věcech. Máme společná jednání i s hráči, na něž přenášíme jistou míru zodpovědnosti za sebe sama.

Jak funguje spolupráce se školou?

Bereme jí jako součást ve výchovném procesu naší mládeže. Naši svěřenci nám trenérům přinášejí informace o tom, jak se jim ve studiu daří. Jen je škoda, že ve Strakonicích neexistuje žádná sportovní škola. Je třeba také připomenout, že naši hráči jsou hodně vytíženi, Trénujeme čtyřikrát týdně a navíc již od přípravek pořádáme letní i zimní soustředění.

Co podpora od vedení klubu?

Vedení klubu nám pořizuje tréninkové vybavení a zajišťuje dopravu autobusem na vzdálenější zápasy. Dokonce se na nás lidi z vedení nyní už chodí i podívat… (úsměv)

Je o vaše hráče i zájem ze silnějších klubů?

Nějaký zájem určitě je, ale kvůli ceně na trhu si to necháme pro sebe… (úsměv) Ale teď vážně, za mě spolupracujeme velmi dobře s Dynamem a vybraní kluci od nás tam mohou jezdit na tréninky. Našim cílem je vychovat kluky do regionální akademie a do vyšších soutěží, jaké hraje právě třeba i Dynamo.

Jaký dopad na vaši činnost má koronavirus a z toho vyplývající problémy?

Omezení jsou nepříjemná, ale zřejmě nevyhnutelná. My se scházeli po skupinkách a trénovali, jak se dalo. Bohužel v první vlně nám i vinou těchto omezení skončili dva kluci, což je velká škoda. Je tudíž velmi důležité, pokud to jde, se scházet na hřišti a udržovat sociální kontakty, aby kluci byli v kondici jak fyzické, tak i psychické.

Na závěr nějaké své přání?

Aby děti dál bavilo sportovat, aby rodiče dál vydrželi sponzorovat svoje ratolesti, aby vedení klubů dbalo o to, mít kvalitní trenéry. A hlavně, aby se konečně už zase mohlo hrát!