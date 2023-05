/FOTOGALERIE/ V dalším kole divize přivítaly kaplické fotbalistky v domácím prostředí tradičního soupeře z Borovan. Calofrig se potýká prakticky celou seznu s nedostatkem hráček, a tak se krčí na posledním místě divizní tabulky a čeká na první bodový zisk. A i do Kaplice dorazil pouze v počtu deseti hráček.

Fotbalová divize žen: Spartak Kaplice - Borovany. | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice – Calofrig Borovany 10:1 (4:1)

Branky: 58., 61., 74. Matoušková, 15. pen., 39. Bartoníčková, 16., 55. Čaňková, 8. Straková, 79. V. Jedličková, 89. Kováříková – 36. Němcová.

Sestava Kaplice: Klomfarová – Pešadíková, V. Jedličková, Kováříková, Tošilová, Čaňková, Vaňková, Bartoníčková, Pálková, Straková, Čábelová. Střídaly: Krátká, Petříková, Matoušková, Pártlová, Vávrová, Chocová,

Fotbalová divize žen: Spartak Kaplice - Borovany.Zdroj: Libor GranecKapličandy nastupovaly povzbuzeny vítězstvím v Domažlicích. Navíc mělo trenérské duo Hejna - Tóth k dispozici téměř kompletní kádr. Poprvé na jaře se tak v sestavě objevila úspěšná mladá hokejistka Anežka Čábelová. Od úvodních minut bylo patrné, jakým směrem se bude utkání vyvíjet. Od počátku měly míč častěji na svých kopačkách hráčky Spartaku a ani na první gól se nečekalo dlouho. V 8. minutě poslala centr do vána Čaňková, od Pálkové se míč dostal k Renatě Strakové, která přízemní střelou překonala brankářku Zemanovou – 1:0. Po čtvrthodině zahrávala přímý kop zpoza vápna Bartoníčková, míč zastavila ve zdi jedna z protihráček rukou a hlavní arbitr nařídil pokutový kop, který Markéta Bartoníčková s přehledem proměnila – 2:0. Hned v následující minutě už byl rozdíl třígólový, když Čábelová zpětnou přihrávkou oslovila Simonu Čaňkovou, jejíž povedená střela si našla cestu za záda brankářky Zemanové – 3:0. Borovanská brankářka měla i kousek potřebného štěstí, kdyžji zachránilo břevno při střele Vaňkové i při povedené ráně Bartoníčkové. Po půlhodině hry zpoza šestnáctky práskla do balonu Bartoníčková, krásnou utaženou ránu Zemanová neméně povedeným zákrokem dokázala vyrazit. A ve 36. minutě se gólu dočkaly i fotbalistky Calofrigu. Do otevřené obrany si to namířila Eva Němcová a v koncovce nezaváhala – 3:1. O tři minuty později fotbalistky Spartaku odpověděly čtvrtým gólem, když Petříková před vápnem přiťukla balón Markétě Bartoníčkové a technická střela zapadla k levé tyči – 4:1. Snížení měla krátce na to na kopačce Benedová, ale míč mezi tři tyče neposlala a na druhé straně vychytala Čaňkovou ve vyložené pozici brankářka Zemanová.

Fotbalová divize žen: Spartak Kaplice - Borovany.Zdroj: Libor GranecV 55 minutě prokázala Anežka Čábelová, že neovládá pouze hokejku, ale že to umí i s fotbalovým míčem. V šestnáctce Borovan si pohrála s bránícími soupeřkami, předložila míč před prázdnou branku Simoně Čaňkové a té nezbývalo nic jiného, než míč poslat do sítě a za nezištnou přihrávku poděkovat – 5:1. Nedlouho poté zahodila velkou šanci Straková. V 58. minutě už to bylo 6:1 když dostala do vápna Zuzana Matoušková, která střelou po zemi na bližší tyč překvapila gólmanku Zemanovou. Za další tři minuty už to bylo o šest gólů, když se po centru Pálkové v koncovce znovu prosadila Zuzana Matoušková – 7:1. Na další gól se pak čekalo do 74. minuty. Bránící hráčky zablokovaly střelu kapitánky Jedličkové, neprošla ani následná střela Kováříkové, ale zakončení Zuzany Matouškové už si cestu do borovanské sítě našlo – 8:1. V 79. minutě se gólu dočkala i kapitánka Spartaku Veronika Jedličková, která si při postupu na branku Borovan několikrát vyměnila balón s Bartoníčkovou a pak prudkou ranou překonala Zemanovou – 9:1. Zhruba na posledních pět minut byla nucena pak v brance své místo přenechat spoluhráčce Pufferové, když odnesla střet s Tošilovou po rohovém kopu otřesem. Pufferová pak skvěle zneškodnila šanci Pártlové. Minutu před koncem však i ona kapitulovala, když po rohovém kopu Jedličkové na zadní tyči přesně a prudce hlavičkovala Eliška Kováříková – 10:1.

Utkání dopadlo dle papírových předpokladů a předzápasových prognóz. Domácí hráčky byly po celý zápas lepším týmem. Fotbalistky Borovan si i přes vysokou prohru zaslouží absolutorium, neboť hrály celé utkání v oslabení, přesto bojovaly od první do poslední minuty. V dalším kole se Kapličandy představí v Blatné, kde budou chtít přidat třetí výhru v řadě.

Autor: Libor Granec