/FOTOGALERIE/ Po roce se opět konal celorepublikový turnaj v kopané pořádaný společností McDonald, na kterém s představili i žáci ZŠG Vodňany. Tato soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie.

Fotbalisté ZŠG Vodňany oslavili postup do krajského kola McDonald´s cupu. | Foto: Jan Škrle

Jako první se soutěže zúčastnili žáci 4. a 5. tříd (Šimon Kalčík, Jan Pražan, Miroslav Kvěch, Marek Tampír, Tomáš Vavruška, Zdeněk Gregor, Tomáš Zíka, Šimon Beránek, Filip Čížek, Jaroslav Křenek, Matyáš Staněk a David Pytlík). Kluci, kteří ve fotbalových soutěžích nastupují za své mateřské kluby (FK Vodňany, FK Protivín, SKP České Budějovice a TJ Sedlec), vytvořili skvělý tým.

Zúčastněné školy byly rozděleny do čtyř základních skupin, ze kterých následně postoupily do bojů o umístění. Celkem se zúčastnilo 16 týmů. Naše škola obsadila pěkné 5. místo, čímž obhájila stejné umístění z loňského roku.

Hned následující den odjeli na turnaj do Strakonic žáci 1. až 3. tříd (Jakub Malkus, Lukáš Malkus, Matěj Žlábek, Illja Feier, Vojtěch Novotný, Matyáš Douda, Dominik Fodor, Filip Šimeg, Jiří Křenek, Adam Mach, David Lang a Vladimír Hlaváč), jejichž mateřskými oddíly jsou FK Vodňany a FK Chelčice.

I v tomto případě byli hráči rozděleni do skupin, ze kterých následně postoupili do vyřazovacích bojů. V této kategorii se sjelo 13 týmů. V základní skupině po dvou výhrách a jedné remíze obsadili chlapci díky lepšímu skóre první místo a postoupili do závěrečných bojů o 1. - 3. místo. Zde získali čtyři body za jednu výhru a jednu remízu s celkovým skóre 4:1. O první místo je mohla připravit pouze ZŠ FČL ze Strakonic, která by musela vyhrát v posledním utkání alespoň o tři branky. Jelikož vstřelili pouze dvě branky, měli o jeden gól horší skóre, a tak po závěrečném hvizdu propukly v týmu ZŠG Vodňany zlaté oslavy. Jako vítězové kategorie postupují do krajského kola, které se koná 18. května v Písku.

Vítězové si odvezli zlatý pohár a zlatou medaili, každý hráč obdržel klíčenku a sportovní vak s logem pořadatele. Všem zúčastněným hráčům obou kategorií děkujeme za vzornou reprezentaci školy a budeme držet palce v dalším kole.

Autor: Ladislava Křenková