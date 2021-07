„Měli jsme s klukama dva tréninky na seznámení, pak měli čtrnáct dní volno a sešli jsme se znovu nyní v úterý. Čeká nás šest týdnů přípravy před startem soutěže, což si myslím, že je ideální stav. Musíme brát také ohled na zaměstnání hráčů, dovolené a je jasné, že bude vždy někdo chybět,“ uvedl trenér Josef Mráz a doplnil: „Máme naplánovány tři tréninky v týdnu a zápas.“

Trenér Josef Mráz.Zdroj: Jan Škrle

A kteří soupeři na Osek v přípravě čekají? Nejprve to bude v sobotu 10. července od 10 hodin tým ze Čkyně. „Dalšími soupeři v přípravě budou Lhota u Plzně, v pátek 23. července Katovice a generálku na sezonu odehrajeme na Hluboké,“ doplnil k programu trenér Mráz.

V poslední době měl Osek tak trochu problém z úzkým herním kádrem. Ten by se nyní měl rozšířit. „Přihází k nám velice zkušený Kubiš. Minulou sezonu hrál v Blatné, ale má odkopáno mnoho sezon ve vyšších soutěžích. Z Katovic přichází Hromíř a ze strakonického Junioru Němeček,“ potvrdil nová jména v dresu Oseku Josef Mráz.

A jak zatím vidí trenér práci hráčů? „Musím je všechny pochválit. Jedou na sto i více procent. V tomto týdnu dostali dvakrát pořádně zabrat, ale zvládají všechno bez problémů. S Romanem Malým jsme s jejich přístupem k přípravě naprosto spokojeni,“ kvitoval přístup hráčů k tréninku trenér.

Fotbalovou veřejnost zaujal i fakt, že se na tréninkách objevil i Václav Mrkvička, zkušený kanonýr. Znamená to tedy, že i on by mohl do zápasů zasáhnout? „S Vaškem jsme v Oseku spolupracovali již před více než osmi lety, než znovu odcházel do Rakouska. Dovedu si představit, že by i nyní mohl na část zápasu nastoupit. Má velké zkušenosti, především v šestnáctce soupeře. Jsme domluveni, že pokud na to bude mít výkonnostně a bude to potřeba, tak by naskočil,“ doplnil trenér Mráz.