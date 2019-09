Petřín Plzeň – Otava Katovice 4:1 (1:1). Branka Katovic: M. Požárek.

„Ač to tak výsledkově nevypadá, byl to vyrovnaný zápas. Po nerozhodné první půli jsme měli začátek druhého poločasu pod kontrolou, navíc domácí dostali červenou kartou a dohrávali o deseti. Gól visel doslova na vlásku, ale my nedokázali proměnit šanci na vedení a naopak přišel naprostý zkrat v obranné činnosti. Nechali jsme soupeře třikrát skórovat v oslabení, když vlastně hrál bez útočníka. Prakticky všechny čtyři góly jsme domácím darovali, když jsme vyrobili hrubé individuální chyby“ hodnotil utkání hned po jeho skončení zklamaný trenér Přemysl Šroub.

Nedá se nic dělat, důležité body zůstaly v Plzni, ale soutěž pokračuje rychle dál. „Musíme se z našeho vystoupení poučit a připravit se na další utkání. Je třeba na porážku zapomenout a poctivě se připravit na příští duel,“ doplnil trenér.

V dalším utkání přijede do Katovic v sobotu 28. září FK Hvězda Cheb. Zápas začíná od 16 hodin.