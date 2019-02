České Budějovice – Fotbalisté Dynama před týdnem poprvé v letošním ročníku II. ligy prohráli, o to větší motivaci získat tři body budou tudíž mít v neděli doma v duelu s Frýdkem-Místkem, který na Střeleckém ostrově začíná výjimečně už v 15.00.

Petr Javorek v zápase Dynama v Příbrami uniká Romanu Květovi. V neděli hraje Dynamo doma s Frýdkem-Místkem (15). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Trenér David Horejš však soupeře rozhodně nepodceňuje: „Frýdku sice poslední dva zápasy nevyšly, předtím ale měl velice solidní bilanci,“ připomněl, že Frýdek prohrál v Táboře 3:0 a se Žižkovem 0:2, ale předtím mj. vyhrál s Třincem a remizoval s Opavou i Vlašimí!



„Frýdek má kvalitní tým, vždyť tam hrají i tak ostřílení fotbalisté, jakými jsou Adam Varadi či Grussmann, jenž tam přišel z Opavy, je tam Šumský i další hráči, kteří kvalitu určitě mají. Že se jim teď dva zápasy nepovedly, nic nemění na tom, že nás nečeká jednoduchý zápas,“ zdůraznil Horejš.



Ten by měl mít v nedělním zápase s výjimkou rekonvalescenta Adriana Čermáka k dispozici všechny své hráče. „Uvidíme, jak na tom bude Matěj Helešic, jehož stále ještě trápí zraněný kotník. S ním bychom určitě byli silnější,“ litoval trenér Dynama, jedním dechem ale dodal, že Lukáš Havel, jenž se po Helešicově zranění dostal do sestavy, podává na stoperu dobré výkony. „I teď v Příbrami odehrál velice slušné utkání,“ vyzdvihl.



V minulém kole v Příbrami fotbalisté Dynama přišli o body zbytečně. „Nepovedl se nám tam začátek druhé půle, kdy jsme hráli příliš pasivně. Z toho se musíme poučit,“ podtrhl trenér Dynama, svým hráčům ale dál věří: „Frýdek nebude lehkým soupeřem, musíme se ale soustředit na svou hru a navázat na naše předchozí kvalitní výkony. Věřím, že to zvládneme,“ uzavřel Horejš.