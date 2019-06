České Budějovice – Fotbalisté Dynama, kteří si v uplynulé sezoně vybojovali postup do I. ligy, se v rámci letní přípravy střetnou i s pražskou Slavií, která je úřadujícím ligovým mistrem!

David Ledecký byl v uplynulé sezoně nejlepším střelcem II. ligy (na snímku i se synkem při oslavě postupu do I. ligy). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Letní přípravu, jejíž plán se objevil na klubovém webu, ligový nováček zahájí v pondělí 10. června. Vedle zmíněného utkání se Slavií, které se bude hrát v Čelákovicích ve středu 26. června, Dynamo změří na Složišti síly s Berounem, Příbramí, Vlašimí a na závěr s rakouským Amstettenem. V generálce se Dynamo střetne na Střeleckém ostrově s druholigovou Viktorií Žižkov.



Součástí přípravy bude také týdenní herní soustředění na Lipně, kde se fotbalisté Dynama od pondělí 24. června usadí ve Frymburku. Nový ročník FORTUNA:LIGY začne o víkendu 13. a 14. července a jak uvedl v úterním exkluzivním rozhovoru pro Deník generální manažer Dynama Martin Vozábal, prvoligový nováček by chtěl do první ligy vstoupit doma (liga se losuje 19. června).



Ještě do čtvrtka mohou příznivci Dynama na oficiálních internetových stránkách www.dynamocb.cz hlasovat o nejlepšího hráče sezony 2018/19. Do hlasování byli zařazeni fotbalisté, kteří v A-týmu Dynama v uplynulé sezoně odehráli alespoň tři sta minut: stupnice známek je 1 (nejhorší) až 10 (nejlepší)



PROGRAM LETNÍ PŘÍPRAVY

15. června: Dynamo ČB – Union Beroun (11:00, Složiště)

19. června: Dynamo ČB – Příbram (11:00, SCM Složiště)

22. června: Dynamo ČB – Vlašim (11:00, SCM Složiště)

26. června: Slavia Praha – Dynamo ČB (17:00, Čelákovice)

29. června: Dynamo ČB – Amstetten (17:00, Složiště)

6. července: Dynamo ČB – Žižkov (17:00, Střelecký ostrov)