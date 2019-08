Jenže Mladá Boleslav doma ještě neztratila ani bod a naposled nastřílela Spartě čtyři góly! „My dobře víme, že nás zase čeká soupeř, který má velkou kvalitu a zvláště doma i velkou sílu, především pak směrem dopředu,“ zdůraznil trenér David Horejš a jmenoval Komličenka, Wágnera či Mešanoviče, jenž ve zmíněném utkání se Spartou zaznamenal hattrick. „Uprostřed hřiště se vše točí kolem Máry Matějovského, o něhož se hra Boleslavi pořád opírá,“ upozornil Horejš a dodal, že defenzivu Boleslavi zpevnil příchod stopera Pudila.

„Bude to velice těžký zápas, nicméně v první lize lehkých soupeřů není a my se musíme pokusit s každým bodovat,“ krčil rameny trenér Dynama, jenž by měl mít k dispozici všechny své hráče. „Jet bychom měli v plné síle, ale především s cílem uspět. Víme, že v posledních zápasech jsme pykali za zbytečné chyby, to jsme si s hráči vyříkali a já věřím, že se podobných chyb vyvarujeme a že každým zápasem v lize roste také zkušenost našich hráčů,“ podtrhl David Horejš. „Chtěli bychom hrát tak aktivně, jak se nám to dařilo na Slovácku. Na tom máme svou hru založenou a chceme se pokusit tímto stylem hry i v Boleslavi, uspět,“ uzavřel Horejš.

Ve III. lize si FC Písek zápas 3. kola předehrával už v pátek večer v Králově Dvoře. Fotbalisté Táborska, kteří oba své první zápasy po sestupu do III. ligy vyhráli, by rádi vítěznou sérii natáhli i v nedělním utkání, ve kterém hrají v Karlových Varech (10.30).

V divizi hrál katovický nováček v Rokycanech už v pátek večer, J. Hradec se v sobotu v 10.30 představí na hřišti Hořovicka, v neděli Soběslav v krajském derby hostí Čížovou a béčko Dynama hraje v Mýtě (oba zápasy jsou od v 17.00).

V I. lize dorostu hrají mladíci Dynama po prohrách na Spartě a v Karviné by v domácí premiéře v sobotu na Složišti rádi zabodovali s Olomoucí (výkop utkání v 10.30 hod.).