Blatná – Rudolfov 1:1 (1:1). 37. K. Šejvar – 1. Š. Prokeš.

„Chtěli jsme potvrdit body a navázat i na předvedený výkon z předešlého utkání. To se nám ale ani trochu nepovedlo. Po padesáti vteřinách jsme prohrávali hned z první akce Rudolfova. Následující půlhodinu jsme se pak probírali z šoku a hráli v hrozné křeči, nedařilo se nám vůbec nic. Podařilo se nám naštěstí do poločasu srovnat Šejvarem, který dorážel míč do branky z malého vápna po chybě brankáře. Po obrátce jsme si za dvacet minut vypracovali nespočet příležitostí ke vstřelení branky, tentokrát už nám nebylo souzeno i při těch stoprocentních. Následně jsme pak i my přežili dvě velké šance hostí, jejich koncovka byla ale hodně podobná té naší. Pro nás další ztráta bodů v domácím prostředí, vyhrát jsme si ale za takto bídný výkon nezasloužili,“ komentoval utkání asistent trenéra Blatné Roman Remeš.

Sestava Blatné: Chlanda – Sýkora, Motyka, Šejvar, Nový (34. Levý, 74. Machovský) – Mišiak, Brynda, Prokopec (66. Stulík), Křivanec – Čadek, Kůst.