Sekanová se sekyrkou v ruce. Video, které stojí za to vidět. Hezké Vánoce

Teď šéfuje "dynamácké" akademii. S fotbalem začínal v Jílovém, odkud v roce 1991 přišel do FK Teplice. Na vojně hrál za AFK Žatec. Po vojně hrál za Teplice a Chomutov. V roce 2004 se vrátil do FK Teplice. Od léta 2008 hrál tři roky v SK Dynamo České Budějovice a v srpnu 2011 odešel na hostování s opcí na přestup do druholigového polského týmu Arka Gdyně. Pak se znovu vracel do Dynama, kde už zůstal. A platí to i po profesionální kariéře.

Výkonný ředitel fotbalové Akademie Dynama České Budějovice vzkazuje od vánočního stromečku: "Fanouškům Dynama přeju, aby je zápasy černobílých bavily a svůj oblíbený tým viděli v příštím roce stoupat tabulkou."