Po několika letech se Dudák OP Strakonicka vrací ke čtrnácti týmům. „Pomohl“ k tomu i sestup Dražejova a Bělčic z I.B třídy. „Je mi jasné že v Dražejově ani Bělčicích nemají radost ze sestupu z I.B třídy, ale náš okres takové dva týmy hodně posílí. V Mnichově se rozhodli postoupit, a tak se nám naplnil přebor na čtrnáct týmů. Podle mne to bude velice pěkná soutěž,“ hovořil o okresním přeboru mužů předseda OFS Václav Zábranský.

A jaký zápas nejvíce v prvním kole potáhne? Shodou okolností se hned na začátku hraje utkání Bělčice – Dražejov, a to v sobotu od 14 hodin. Zajímavější souboj lze těžko na Strakonicku nyní hledat. Souboj nemá favorita a může o mnohém naznačit. V minulé sezoně v I.B třídě oba celky doma vzájemný zápas vyhrály. Dražejov 1:0 a Bělčice 2:1. I tentokrát to může být o jednom gólu.

Oponovat však budou znalci okresního fotbalu. První kolo přinese další lítý boj, a to Osek B – Cehnice. Hraje se v neděli od 15 hodin. V uplynulé sezoně vyhrál přebor celek Cehnic o dva body právě před béčkem Oseka. Ze vzájemných soubojů brali čtyři body Cehničtí. Doma s béčkem Oseka nejprve remizovali 1:1 a v jarní odvetě na hřišti soupeře vyhráli 3:0.

Cehničtí jako vítěz přeboru do I.B nešli. Ale pokud by to vyšlo tentokrát? „Postupně se sice snažíme do týmu zapracovat mladé hráče, ale zatím to na I.B třídu není. Výhledově by to možná za dva či tři roky na postup, pokud okres vyhrajeme, bylo a asi bychom se tomu nebránili. Ale v týmu áčka je nutná generační obměna,“ uvedl cehnický Radek Frčka.